Terminan las precampañas con escasa legitimidad

Jaime Santoyo Castro.

El próximo jueves terminan las precampañas en el ámbito federal, para dar paso a la definición de quienes serán los abanderados de los partidos políticos y coaliciones en las campañas para Presidente de la República, así como para Senadores y Diputados.

En nuestro país, en prácticamente todas las instancias políticas, las definiciones se dan a través de procedimientos alejados de las prácticas democráticas, como las encuestas, las tómbolas, acuerdos de las dirigencias de partidos, o imposiciones de las cúpulas, procedimientos que se distinguen por la opacidad y que dejan indefensos a los no favorecidos porque no hay posibilidades de impugnar, atacar o aclarar, de ahí que provoquen injusticias, enojos, divisiones y deserciones. El resultado de esto, son candidatos sin legitimidad, ajenos a la voluntad de las militancias, y lo que es peor; sin compromiso con ellas y sin propuestas orientadas a servir a la sociedad. Cuando hay propuesta, hay fundamentos para convencer. Cuando no la hay, se recurre a la promesa, a la mentira, y a la ocurrencia.

Un candidato sin apoyo mayoritario en lo interno será fácil de vencer en un proceso democrático externo, a menos que se recurra a otras formas fuera de los procedimientos legales.

Por ello creo que es momento de retomar las propuestas de algunos actores políticos a efecto de implementar un sistema de elecciones primarias que incentive la democracia participativa, construya confianza y propicie la inclusión, la competitividad y la credibilidad, de manera tal que al interior de los partidos se elijan candidatos a través del voto directo, lo que equivale a que los candidatos sean electos por la mayoría de los militantes y no por las dirigencias, ya que éstas en su mayoría escogen a amigos, compadres, socios y desde luego, se ungen a sí mismos.

Las elecciones internas en un partido político o en cualquier organización tienen varias ventajas importantes, como lo son:

– Propicia la democracia interna, al permitir que los miembros de la organización ejerzan su derecho al voto, contribuyendo a la toma de decisiones, lo que fomenta un sentido de pertenencia e identidad y compromiso entre los miembros.

– Le da legitimidad a quienes son designados por el voto interno, disminuyendo problemas, discusiones y conflictos, y fortalece en lo exterior la posición de quien fue electo.

– Las elecciones internas pueden alentar significativamente a quienes tienen una verdadera vocación por el servicio público, y fomenta la competitividad, de manera que surjan las mejores ideas y propuestas, alejando a los oportunistas y vividores.

– Las elecciones regulares pueden traer caras nuevas e ideas frescas a la dirección de la organización, evitando el estancamiento y fomentando la innovación.

– Los líderes elegidos internamente son generalmente más responsables ante los miembros de su organización, ya que al elegirlos se establecen normas que prevén que puedan ser destituidos o no reelegidos si no cumplen con las expectativas o compromisos de partido.

– Genera mayor unidad y cohesión, pues por encima de los intereses personales se ponen los objetivos y valores comunes de la organización política.

– Finalmente debemos decir que las elecciones internas pueden servir como un ensayo general para las elecciones externas, ayudando a los candidatos y a la organización a afinar sus estrategias y mensajes.

Bien reglamentadas, debe asegurarse que las elecciones internas se realicen de manera justa y transparente para garantizar que sus beneficios se alcancen plenamente.