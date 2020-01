Lizbeth Rodríguez confiesa abuso: “mi papá me tocaba cuando era niña”

CIUDAD DE MÉXICO.- Lizbeth Rodríguez, una de las youtubers más famosas del momento, alertó a sus seguidores sobre el abuso sexual, con un video donde confiesa que su papá la tocaba cuando era niña.

La influencer explicó que todo comenzó cuando tenía 5 años: la persona que se decía ser su papá la tocaba por las noches.

Ella pensaba que se trataba de un delincuente que había entrado a su casa, pues nunca se atrevió a abrir los ojos por miedo; después cayó en la conclusión de que era su padre.

Lizbeth Rodríguez decidió contarle a su mamá la situación:

“La hice que me prometiera que no le iba a decir nada a mi papá, me dijo que estaba bien, que no le iba a decir; entonces yo le dije a mi mamá ´mi papá me toca en las noches'”, cuenta en su video de YouTube.