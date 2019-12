Youtubers revelan la VERDAD de Badabun

MÉXICO.- Badabun, es el canal de YouTube de habla hispana con más suscriptores y como es de costumbre ésta vez ha desatado otra polémica en redes sociales.

Asimismo, cinco integrantes de su equipo han denunciado que la empresa les ha quitado el acceso total a sus cuentas de Instagram y YouTube.

Kim Shantal, Alex Flores, Queen Buenrostro, Dani Alfaro y Kevin Achutegui se reunieron con Juan De Dios Patoja para detallar más acerca de los abusos que sufrían dentro de la empresa.

Dentro del video, se menciona que en la empresa de Badabun se vive “acoso sexual, laboral, homofobia, discriminación, explotación laboral” y más “injusticias”.

Debido a este problema, los youtubers crearon cuentas nuevas en donde comparten en solitario como es que han estado viviendo éstas últimas semanas.

Daniela Alfaro

La youtuber en su video explica que Badabun les hizo firmar un contrato muy duro en el que tenían absoluto control sobre ellos. “Han pasado cosas muy duras durante estas últimas semanas, lamentablemente pasó algo que yo me temía mucho, es que ya no tengo control sobre mis redes, no tengo contraseña, no tengo absolutamente nada”.

Kevin Achutegui

Por otra parte el youtuber y fotográfo Kevin Achutegui dijo que no sabe lo que pasará después de que Badabun les haya quitado sus cuentas; “Aquí empezando de nuevo, supongo que ya vieron el video de Juan, me siento triste por engañarme por mucho tiempo”.

Kim Shantal

Asimismo, Kim dice que la empresa hará lo posible para manchar su imagen cambiando las cosas de los hechos; “Me siento muy confundida, me siento con miedo y todo por poner un alto a tanto abuso, a tantos insultos que ya no voy a soportar. Estoy cansada, estoy muerta del miedo. No sé lo que vaya a pasar. Estoy segura que van a tratar de dañar mi imagen”.

Alex Flores

También, el youtuber Alex Flores, dice que lo más seguro es que Badabun los censure. “No tengo acceso a mis redes sociales ni a mi Instagram ni a mi página de Facebook ni a mi canal de YouTube. Quizá lo más seguro es que van a querer tumbar este video. Les pido que lo viralicen para que se den cuenta de la clase de personas que hay en esa empresa”.

Queen Buenrostro

Por su parte, Queen Buenrostro externó el miedo que siente por hablar y por lo que “podría hacer” la empresa en su contra, pues según comentó, conoce lo que “son capaces de hacer”.

YouTube Rewind;Total fracaso

Los usuarios han quedado insatisfechos con el video que cada año hace YouTube para remorar lo más visto a través de la plataforma, así como lo más viral al rededor del mundo.

Dentro del video hay un texto el cual dice que Google es consiente de que el rewind del 2018 fue un fracaso, pues cuenta con más de 17 millones de dislikes, pero dijo que este sería diferente.

Pero ésta vez tampoco fue la ocasión, pues miles de usuarios se manifestaron en Twitter usando memes y burlas para compartir el disgusto por el video,en especial los usuarios latinoamericanos puesto que Badabun estuvo presente en el video del Rewind 2019, contando con más de tres millones de “no me gusta”.

Badabun salió ayer en el #YouTubeRewind y hoy es tendencia. pic.twitter.com/CT2Lfiqns0 — Jonh nadie (@Jonh_LYL) December 6, 2019

La neta #YouTubeRewind está culero como desde hace tres años, y hoy para rematarlo meten a Badabun, el Televisa de YouTube. pic.twitter.com/AHxfljsxGi — 🎅𝔾𝕖𝕣𝕒𝕣𝕕𝕠🎄 (@SoyGrardo) December 6, 2019