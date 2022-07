SORPRESA Y DUDAS

David Monreal, gobernador de Zacatecas y Ricardo Monreal, senador. Foto: Cortesía.

Sorpresa, dudas y en varios casos esperanza generó la foto del senador Ricardo Monreal, con su hermano y gobernador de Zacatecas, David Monreal en la Ciudad de México.

El mensaje fue claro y contundente, evidenció los lazos sanguíneos y los acuerdos políticos.

No fue casualidad que se publicara a unas horas de que arrancara el proceso para elegir dirigentes de Morena a nivel nacional. Al buen entendedor… una fotografía. Sin embargo, el mensaje gráfico enviado desde una cómoda terraza, de poco sirvió a las huestes que buscan las dirigencias de morena, no solamente en Zacatecas, sino en todas las entidades donde el Senador tiene influencia y grupos de apoyo.

El aplausómetro

Después de meses de andar evitando a toda costa presidir eventos públicos por miedo a la rechifla la noche de el viernes el gobernador David Monreal se armó de valor asistió al partido de basquetbol de Mineros de Zacatecas, quizás pensaba que los datos publicados sobre la aceptación de su gobierno estaban mal, un duró golpe recibió cuando toda la afición se unió para silvarle a todo pulmón y de paso, le convido rechifla al presidente Jorge Miranda; a la que si le aplaudieron con gusto fue a Sarita Hernández, quizás consideran que ella y el gober son diferentes.

El sábado del acarreo

Ayer sábado, desde muy temprano los grupos más férreos del partido oficial se disputaban el acarreo, la vigilancia y en muchos casos consignación y hasta arresto de los militantes que acudían a votar. Julio César Chávez puso a trabajar a toda su estructura a marchas forzadas para demostrar que Morena en Guadalupe está muy fuerte.

Priscila sigue marcando agenda

Personajes políticos como la diputada Priscila Benítez, publicaron en redes sociales el acarreo por parte de los servidores de la nación, exhibiendo a el actual director del IZAI, Humberto de la Torre con despensa y billetazos. En otros casos no hubo vídeo pero si conato de bronca entre los que llegaban y se iban aunque fueran por la misma vía de la “invitación política” a votar.

Hijos de tigre

En la jornada política de ayer, ganó quien debía de ganar, aunque la lluvia de impugnaciones ya estén en la puerta de la autoridad electoral, pero, lo lamentable, fue la gente que haciendo un esfuerzo económico, cronológico y hasta humanitario acudió a votar con la ilusión de recibir algún boiler solar, tinaco, cemento, gasolina, despensas o algún “apoyito”. En municipios como Fresnillo y Jerez, algunas casas comerciales empezaron a recibir personas que después de haber votado, acudían con la certeza de que iban a recibir algún insumo, lo único que recibieron fue buen trato por parte de las ferreteras y comercializadoras, quienes desconocieron tener una lista de personas a las que se les otorgarían productos por cortesía de personajes políticos.

Las otras señales

También previo a la magna elección de Morena, fue notable y destacable las reuniones que tuvo la secretaría General de gobierno, Gabriela Pinedo con el dirigentes del PRD, Raymundo Carrillo y la dirigente estatal del PAN, Verónica Alamillo. La duda es: sí acudió el dirigente del PRI y lo ocultaron, o no lo convidaron. ¿Y MC?

Varios frentes con Claudia

La promoción a favor de Claudia Sheinbaum en Zacatecas no es exclusiva al liderazgo de Ulises Mejía. Cuentan por ahí que Los Históricos y una coordinadora, Lolis Herrera, también se anotaron en la campaña de apoyo a la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Cuenta la leyenda que Herrera llegó por recomendación de la exdiputada federal, Marianita Trejo, quien a su vez recibió indicaciones de su jefa, la secretaria de Energía Rocío Nahle para que se apoye a Claudia. Hay diferencias en las estrategias de Ulises y Los Históricos. El exalcalde de la capital quiere que se sepa a los cuatro vientos que se está promoviendo a Sheinbaum a la presidencia, mientras los Históricos quieren ser más discretos en sus reuniones por aquello de los actos anticipados.

Iría por pluri

Quienes están ansiosos por la contienda del 24 ya se hacen idea de los rivales a los que quisieran enfrentar y la estrategia para vencerlos. Hay muchísimas ganas entre los morenistas-monrealistas de jugarle una revancha al exgobernador Miguel Alonso, a quien imaginan como candidato al senado por el PRI. Pero se supo que ir a la Cámara Alta no está realmente entre los planes del exmandatario. Su apuesta iría más bien encaminada en apostarle a una diputación federal plurinominal, aprovechando la influencia de la que goza actualmente en la dirigencia nacional. El mandatario además estaría consciente de que, por los procesos que ganó al monrealismo en su momento, habría un interés especial por retarlo en las urnas, pero todo indica que no habrá revancha, al menos para el 24.

Soñadores exmorenistas

Cuando Andrés Manuel López Obrador, perdió las elecciones del 2006 contra Felipe Calderón, nombró un gabinete paralelo, o legítimo. Eran designaciones a cuadros de confianza que no iban a ejercer el poder en ese entonces, pero los ponían a soñar. Y ahora esas ocurrencias las quieren copiar tipos como Clemente Velázquez Medellín y Édgar Rivera. Este par de políticos ya se puso a trabajar en la integración de un “gobierno espejo” o alterno al de David Monreal, que aunque no tenga validez legal les servirá para hacer grilla. Su intención es hacer recorridos en comunidades, según ellos recogiendo propuestas y quejas de la gente, y dar discursos como si en verdad ellos fueran funcionarios. Rivera ya se habría autodesignado secretario de Desarrollo Social y estarían vacantes casi todos los puestos ficticios del gabinete imaginario. Evidentemente, quienes quieran jugarle a esa fantasía no tendrán salario, viáticos ni poder. A lo mucho todo estará en su imaginación.

Aire fresco para el PRD

Lo que no hace Raymundo Carrillo, dirigente estatal del PRD, lo está haciendo el diputado federal Miguel Torres de Villanueva, se anda moviendo por todo el estado para recoger inconformidades con la 4T y propuestas encaminadas a fortalecer la oposición. Ese trabajo y operación traerá aire fresco al PRD y seguidores para Torres, que anduvo muy requerido como padrino de fiestas de graduación en las escuelas del distrito federal 2. El diputado federal sigue insistiendo en que el gobierno de la transformación debe atender las deficiencias en medicamentos y el sector salud en general. El perredista alerta que en este rubro hay un subejercicio a nivel nacional de 19 mil millones de pesos.

Aún no se recuperan

A los transportistas se les tundió por el aumento de 1 peso al pasaje porque no se ven mejoras en los camiones urbanos y parece que están muy lejos de hacerlo. Ellos alegan que desde la pandemia no se han podido recuperar. Solamente los de las rutas 15, 16 y 17, además de Transportes de Guadalupe, estarían en condiciones de poder renovar algunas unidades y en ese grupo supuestamente está el mismo subsecretario de Transporte, Bernardo Campos García. En el resto de las flotillas apenas sacan para el diesel. Las rutas 11 y 3 están moribundas porque la actividad en el campus 2 de la UAZ se desplomó, pues el rector Rubén Ibarra fue posponiendo las actividades por el tema de la pandemia. Y en rutas como la 13 o la 7 el pasaje ya no es lo que solía ser. Seguirá la insistencia de los camioneros en solicitudes de apoyo al gobernador David Monreal.

Runrunazos

Cuenta la leyenda que el gobierno de Río Grande, dirigido por Mario Córdova, alguien por ahí anda cobrando aportaciones “voluntarias” de mil pesos para el partido. Si bien es cierto que el PRD fue el que ayudó a postular a Mario, este ya venía de raíces priístas.