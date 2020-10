El Runrún: Todos contra todos alrededor del Tucom

La súperalianza del Todos Unidos Contra Morena (Tucom) tiene como prioridad la gubernatura y arrebatarle a Morena las presidencias de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, gobernadas por Ulises Mejía, Julio Chávez y Saúl Monreal. En todo lo demás, anticipan, vendrán batallas de todos contra todos, y muchas de ellas serán para tratarle de quitar el poder al más fuerte, sea del color que sea. De los 58 municipios del estado, el PRI mantiene 18 ayuntamientos, 11 están pintados de azul y seis son perredistas. Cada partido defendería solo lo que ya le pertenece. Y en los demás buscarán arrebatar el poder, solos o mediante alianzas. El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, ya anticipó que en las candidaturas federales su partido irá solo. Ni siquiera se aliará con los perredistas. Su meta es pelear mayor participación en el Congreso de la Unión, más que las gubernaturas.

Alborotados

Con la sesión del Consejo Político Estatal del PRI, en la que aprobaron la solicitud al comité nacional para iniciar negociaciones encaminadas a las alianzas, varios tricolores ya se alborotaron con la idea de ir solos en municipios que gobiernan sus potenciales aliados. El Japo Ricardo Lamas quiere quitar al PRD de Villanueva; Efraín Chávez iría en Jalpa contra el bastión de MC y Fernando Uc busca la revancha en Jerez contra los panistas. Y donde van juntos, como en Zacatecas, hay intenciones de los grupos de Claudia Anaya y Carlos Peña; Juan Carlos Pérez y la vieja guardia del PRI en no cederle al PAN la candidatura a la presidencia municipal.

Pelea contra El Antorcho

A los acomodos que se pelean en Guadalupe para alcaldía y diputaciones del PRI ya levantó la mano Fredy Barajas. Trae ánimo de pelear la presidencia municipal por tener más trayectoria y afinidad en el partido que El Antorcho Ávila, quien jalaría para el PAN o a dónde le diga su líder Aquiles Córdova. Los distritos locales 3 y 4 ya los pelean Enrique Flores, Cliserio del Real, Gerardo Casanova y la panista Tere López García. Para regidores están apuntados Hermann Hernández, Petra García, Karina Macías de Haro y Jairo Mendoza, entre otros.

Con derechos vigentes

La Sala Monterrey del Tribunal Electoral confirmó la sentencia del Trijez, en el sentido de que sí se violentaron los derechos políticos de la síndico de Zacatecas, Ruth Calderón. Pero eso no quiere decir, al menos por ahora, que el alcalde de la capital Ulises Mejía esté imposibilitado para ser candidato en el próximo proceso electoral. Ulises puede registrarse para participar en las elecciones; sus opositores tendrían que interponer otro proceso que acreditara que Mejía no cumpliera con tener un modo honesto de vivir, el requisito de elegibilidad. En el Trijez, que preside Rocío Posadas, solo dictaminaron si se ejerció violencia política contra la síndico. No era tema si se inhabilitaba o no alcalde, que tendría que ser un procedimiento diferente.

Aprobado

Según Target, el presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal, tiene una aprobación ciudadana del 62.5% en promedio, de septiembre del 2019 a septiembre de este año. Según la encuestadora, el edil sería el alcalde mejor evaluado en el estado. Por eso es prioridad para el Tucom que panistas, priístas y perredistas estén unidos para pelear El Mineral, y aportar la mayor cantidad de votos a quien vaya para la gubernatura.

Traición a la institución

Cayó el director de Planeación del CECYTEZ, Juan García. El director general Leonel Cordero le perdió la confianza. Cuenta la leyenda que el exfuncionario incurrió en “traición” a la institución al dar asesorías, tejer acuerdos e incurrir en otras complicidades con la mafia sindical de Lucio Mendoza. Dicen que no fueron los servicios de inteligencia de Leonel los que detectaron el pacto con el sindicato, sino el equipo de Lula de la Rosa en la Secretaría de Educación. No obstante, se cuenta que el mismo Leonel tenía mucho interés en liberar espacios para acomodar a cuates, ya que Juan García no fue el único que corrieron del CECYTEZ.

Runrunazos

Ayer compareció el secretario General de Gobierno, Jehú Salas. Fue evidente que no tiene buena relación con algunos diputados, que le cuestionaron el nombramiento de Gabriela Rodríguez en la Función Pública, aunque saben que se aprobó por mayoría. Se sabe que el futuro de Jehú va encaminado al Congreso local, pero se ha estado complicando los acuerdos para la pluri y no se descarta que finalmente tenga que pelear por el distrito de Sombrerete. * Cuenta la leyenda que, entre los aspirantes del PRI, aunque el gobernador Alejandro Tello mantiene afinidad con Fito Bonilla, el mandatario no quiere, al menos por ahora, imponer su decisión y busca que la designación sea compartida con la dirigencia nacional del partido.