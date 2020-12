El Runrún: Se cuelga alcalde del Covid para hacer negocios

Todo mundo, desde el gobernador Alejandro Tello, funcionarios de la SSZ y demás están convencidos de que para el tema de la salud no se debe escatimar. Menos ahora que la pandemia del Coronavirus representa una situación de vida o muerte. Pero algunos servidores públicos gandallas, dicen en Ojocaliente, se valen de eso para hacer sus enjuagues. Resulta que desde hace un año, el alcalde Daniel López arrendó seis vehículos: uno para él, otro para la síndico Marychuy Hernández, dos patrullas y dos ambulancias. Pero hasta apenas unos días sometió el contrato a votación del cabildo. Daniel se rasgaba las vestiduras al advertir el riesgo por el Covid19, y se fanfarroneaba de que él se podía ir en bici a la presidencia, pero los enfermos sí ocupaban su traslado. Nada más le faltó derramar unas lágrimas.

Muy mañoso

Al final, Daniel no estuvo dispuesto a sacrificar su troca ni la de la síndico. Y nunca fue claro con el costo de los contratos, que al final se supo fueron 124 mil 500 mensuales por el arrendamiento de las unidades con impuestos incluidos. Si es mucho o poco, recriminan en Ojocaliente, ¿porqué Daniel no rentó mejor cuatro ambulancias? El mismo edil reconoció que la camioneta guinda anterior que tenía asignada “ya me la eché”. La contralora Mindy Mercado alerta que el municipio ni siquiera tiene Plan de Desarrollo 2020 y la administración es sospechosamente omisa con la entrega de informes.

Invitan a Lolo al PAN

Ya no está tan a gusto en la 4T el constructor y diputado local petista Lolo Hernández. Por eso, su compañero panista Pedro Martínez aprovechó muy bien para hacerle una invitación a que se sume a la súperalianza PAN-PRI-PRD. Pedro insiste en que Lolo puede ser un muy buen cuadro para el distrito local 3 o incluso la presidencia de Guadalupe. La invitación al petista cayó bien en las filas antimorenistas. El único que se puso nervioso fue el regidor priísta Gerardo Casanova, pues teme ser desplazado en los acomodos por Lolo.

El objetivo

Quienes se la juegan con el bloque del alcalde Ulises Mejía, el senador José Narro y El Oso Medina, advierten que el principal objetivo de esa unión es evitar imposiciones de la dirigencia nacional y del monrealismo. Cualquier otro tipo de propuesta entre los tres ya es un asunto aparte. Medina pide que la medición de los aspirantes, en la que van a incluir a David Monreal, se haga con gente de Morena para que se tenga garantía de resultados reales.

No quieren más pleitos

El líder estatal de Morena Fernando Arteaga ( aún andaría en la Ciudad de México) y otros dirigentes están sentidos con su jefe nacional Mario Delgado. Quieren que se respeten y se tomen en cuenta los acuerdos locales. Luego de reunirse con ellos, Delgado tuvo una plática con diputados federales, Óscar Novella entre ellos, y reconoció que una de las prioridades en Morena es mantener la unidad y enfriar las grillas entre los elegidos y los aspirantes rechazados. Los priístas le apuestan mucho a que la 4T, después de las designaciones, quedará muy fragmentada.

Candidato de unidad

En el PRI no le dieron mucho juego al “Dios bendiga Guadalupe” ni al “voto inteligente” que dice promover Fredy Barajas. Ayer Petra García, la diputada Perla Martínez, el regidor Casanova y Cliserio del Real enviaron un documento al presidente del partido Enrique Flores para designar al Antorcho Ávila como candidato de unidad para la presidencia de Guadalupe. Por lo que se ve, ya no hay vuelta de hoja.

Se acomodan en la capital

Mientras tanto, los priístas de la capital ya se acomodaron en sus propuestas. En el Distrito 1 local se perfila Arnoldo Rodríguez; para el 2 el secretario de Administración Víctor Rentería y en la capital van con Juan Carlos Pérez, coordinador administrativo de la Función Pública. Juan Carlos ha ido trabajando para reforzar las estructuras del tricolor en Zacatecas y promover la participación de empresarios en su proyecto.

Pelea de tres

Dicen que será difícil la decisión en el monrealismo para definir la candidatura al Distrito federal 2. Hay tres mujeres apuntadas para la candidatura: Lyndiana Bugarín, que busca la reelección, esperanzada en los acuerdos que se hayan hecho con Carlos Puente; Julia Olguín, que presume todo lo que hace a favor del proyecto del D21, y Cristal Pelayo, que trae respaldo del mismísimo senador Ricardo Monreal. Quienes abogan por perfiles nuevos y frescos, alegan que esta última es la mejor opción para el bloque Morena- PVEM-PT- Panal, una vez que se concreten las negociaciones.

Runrunazos

Entre los presidentes municipales del D21, los más valorados por David Monreal serían Julio César Chávez de Guadalupe y José Luis Salas El Bicha de Sain Alto. Los dos alcaldes presumieron finanzas sanas y no tuvieron la necesidad de pedirle adelanto de participaciones al secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro. *** Alega Virgilio Rivera, presidente del IEEZ, que no se permitirá el registro de candidatos con antecedentes de violencia, de adeudos de pensión alimenticia y otro tipo de historial negro. Pero el IEEZ no tiene nada. No hay registro de nadie en el instituto que tuviera esos antecedentes. Por eso, si hay casos serán los opositores quienes arruinarán la fiesta de algunos registros.