El Runrún: Se calienta la competencia entre los candidateables de Morena

Hay miedo y nervios entre quienes siguen a diversos candidateables de la 4T para el 2021, especialmente los que andan con el coordinador de Ganadería David Monreal. A muchos de ellos no les gustó que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, también está en la pelea, quieran o no. Total, la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador es impredecible y no se puede descartar a la funcionaria federal, quien no afirma ni niega sus aspiraciones, pero sí quiere. Y además, la de Río Grande advierte a la competencia interna: “Nadie puede entregar apoyos a título personal, ni siquiera a nombre del Presidente, es a nombre de la Federación”. Como la carrera a la candidatura por la 4T ya se calentó, el senador José Narro ofrecerá una pachanga este viernes en el Canto del Agua, que “no es destape”, pero servirá para mostrar lo que trae el de Tamaulipas. El alcalde de la capital, Ulises Mejía, sigue con la agenda del festival de cine y Luis Medina con su discurso contra la corrupción.

De cacería

La coordinadora de Programas, Verónica Díaz, estaría en una especie de cacería y estrategia de que reconozcan “el poder que tiene”. La funcionaria federal quiere que los del gabinete de Alejandro Tello le notifiquen de los recursos no ejercidos y sus correspondientes devoluciones a la Federación, con el reintegro de intereses. Y se sabe que ya pidió investigar con el titular de la Sedesol Roberto Luévano, un presunto caso de anomalías en proyectos productivos en los que habría incurrido el expresidente de Sain Alto, Martín Zamora.

Envidia del magisterio

El martes un grupo de profes de la CNTE se reunió en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí, entre otras peticiones, expusieron la necesidad de que en algunos estados los gobiernos vuelvan a financiar las comisiones sindicales del magisterio. En Zacatecas, se refieren a “los buenos tiempos” que gozó muy bien el actual dirigente de Morena, Fernando Arteaga Gaytán. Y es que de los 30 años de servicio que el profe Arteaga ofreció al estado, 10 años los pasó de comisionado en el SNTE, es decir, del 2003 al 2013, luego regresó un par de años a las aulas y se jubiló. Por eso es de los casos que despiertan envidia en el magisterio. Mientras tanto, AMLO consideró que sí habría para apoyar comisiones sindicales de los maestros, siempre y cuando justifiquen bien sus funciones.

Reclamos y reuniones pendientes

Con mucha presión y reclamos encima, el director del Issstezac, Paquito Martínez, comenzó a liberar algunos pagos a los pensionados, quedando pendientes algunos para el transcurso de esta semana. Mientras tanto, el grupo del líder magisterial Marcelino Rodarte está indignadísimo con Martínez. Recriminan que desde hace meses el funcionario estatal no los ha querido atender, pese a que los pensionados y personal en activo exigen certeza en sus pagos. Por lo pronto, dicen que este año ya subió la aportación de salario del 11 al 12% para las cuotas del instituto.

Pleito de contralores

Mientras el excontralor de Ojocaliente, Víctor Ahumada, recrimina “traiciones” y falta de apoyo de sus colegas, además de desatenciones de la Secretaría de la Función Pública y el PRI, en la asociación de contralores, dirigida por Edmundo Guerrero, de Fresnillo, lo califican de “rajón”. Recriminan que Ahumada se echó p’a atrás en una conferencia que iban a dar por una oferta de empleo que le salió (él aclara que no es en gobierno). Al final, no se pusieron de acuerdo y el excontralor desistió de hacer más grillas. Mientras tanto, el viernes se elegirá al nuevo contralor y hay tres propuestas: Josué Suástegui, Érika Montellano y Fernando Perea, líder municipal de la CNC; todos ellos cercanos al exalcalde Humberto Ricón. Cuenta la leyenda que el presidente municipal, Daniel López, quiere echar p’a bajo la terna. También se dice que le incomodaron muchísimo las investigaciones que estaba armando Ahumada, entre ellas una observación por un cobro de millones de pesos menos en predial a la Minera El Coronel, que al final se corrigió.

Runrunazos

Sandra Durán Vázquez es la nueva responsable del IMSS en Zacatecas, luego del proceso de selección. La funcionaria empaca sus maletas en la Ciudad de México para venir a relevar a Manuel Cavazos, quien hizo su esfuerzo en la delegación, pero ya tenía claro que la chamba era temporal. * Kent Contreras acabó fastidiando a Rocío Nahle durante la visita que este hizo al estado para recibir peticiones de alcaldes y ver temas de la devolución de recursos por parte de la CFE. Como paparazzi, El Kent no se le despegaba a la secretaria de Energía para tomarle fotos todo el tiempo, al punto de resultar molesto y obviamente descuidar su trabajo en la Fiscalía. No se le paga por andar tomando fotos y por eso le deben descontar el día. * Hoy está previsto el inicio de operaciones de las oficinas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), en la que estará el gobernador Alejandro Tello.