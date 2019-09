El Runrún: Se aferran al negocio de los minipartidos

Al ver que su franquicia del Partido Encuentro Social no prosperó, Nicolás Castañeda se aferra a seguir en el negocio. Luego de varias reuniones en la Ciudad de México espera que sí se concrete el proyecto del “renovado” Partido Encuentro Solidario. Si se logra conformar Nico aún tiene un problema. Las leyes electorales establecen que su partido no podría ir en alianza, aunque Castañeda quiere vender la idea de que habrá una reforma que les permita acoplarse a un bloque poderoso. Y si no se puede, solo tendrá que buscar un candidato “taquillero” al estilo de Marco Flores para ver qué puede negociar. El representante del Instituto de Migración, Nacho Fraire, también anda muy activo y preocupado por darle continuidad a su franquicia el PAZ.

Truenan negocios con gobierno

Uno de los proyectos que más destacan los diputados locales es el de la Ley de Adquisiciones para el estado. Lo que permite que cada vez sea más difícil, aunque no imposible, sacar contratos millonarios con gobierno de forma ilegítima. La titular de la Secretaría de la Función Pública, Paula Rey Ortiz, tiene en investigación a cinco proveedores que se quisieron pasar de listos con la presentación de documentos falsificados. También hay un par de contratistas observados por no concluir los trabajos. De lo que se ha pedido poner atención a los secretarios es no caer en “negocios multitodo” que venden desde asesorías legales, equipo médico, papelería, mobiliario y lo que sea.

Más protestas

El gobernador Alejandro Tello recurrirá a la Federación para atender el problema del bloqueo de la minera en Peñasquito. Y aunque el senador José Narro se deslinda de las manifestaciones, ahí anda su amigo y asesor Felipe Pinedo, en lugar de estar haciendo su chamba en el Senado. Ellos alegan que son los ejidatarios de Cedros quienes están inconformes con temas de empleo. El tema es grave si se toma en cuenta que hay resultados muy críticos en el crecimiento económico. Por ello, en la visita que el gobernador hizo a Mazapil también fueron los secretarios de Economía, Carlos Bárcena, y de Gobierno, Jehú Salas. La pandilla de Narro, junto con el exdiputado local Francisco Carrillo Rincón, también están preocupados por los recursos para su Cendi y por eso están pensando en tomarle las oficinas al secretario de Finanzas, Jorge Miranda. Una buena parte de los recursos que la ASF le ha observado a Zacatecas son los que recibieron las organizaciones de Narro.

Terco

En septiembre del 2014 Rafael Sánchez Preza se jubiló y pensionó por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en la recta final del anterior sexenio, ese era la principal incertidumbre que tenía respecto a su ratificación como presidente de la Junta de Protección de Monumentos. Ahora precisamente, al funcionario estatal le recriminan la incertidumbre en la que dejaba a extrabajadores que salían de la junta para que les pagara su finiquito o laudos laborales. Su cerrazón fue tanta que llegó al extremo de que Juanita Ibarra, presidenta de la Junta Local de Conciliación, tuviera que solicitarle a Banorte embargarle unas cuentas a la dependencia estatal.

Civilidad

En el cabildo de la capital retomaron la sesión en la que habían dejado pendiente la aprobación para el proyecto de un fraccionamiento en el ejido La Escondida, que finalmente fue aprobado. La síndico Ruth Calderón y su grupo de regidores votaron en contra, pero se les reconoció su civilidad y disposición para tratar los temas. Por eso, se espera que paulatinamente las broncas entre el alcalde Ulises Mejía y el grupo de ediles opositores vaya siendo cosa del pasado.

Broncas legales

Cuenta la leyenda que el asesor de gobierno, Aldo Flores, pupilo del exdiputado Fredy Barajas, enfrenta broncas por supuesta violencia intrafamiliar. La situación, presuntamente, podría ser tan grave que el priísta, quien sueña en entrar al cabildo de Guadalupe, estará enfrentando serias consecuencias legales. Y su padrino Fredy no podría estar ahí para ayudarlo.

Contra el cacicazgo juvenil

Omar Tellez, regidor de Pinos, se registrará este miércoles para contender por la dirigencia estatal de la Red Jóvenes por México. La elección será el 13 de octubre y entre los críos del PRI que lo apoyan ven como rival a vencer al cacicazgo de David González, hijo del diputado Chema González, quien todavía estaría valorando quién será su gallo. Luvianka Partida, regidora de Sombrerete, también estaría valorando a qué fórmula se unirá.

Runrunazos

En sus respectivos informes, Miguel Torres, de Villanueva, Saúl Monreal de Fresnillo y Ulises Mejía de Zacatecas dejaron claro que quieren tener las puertas abiertas con Gobierno del Estado. En cambio, en Guadalupe, el principal padrino del informe de Julio César Chávez fue el coordinador de Ganadería, David Monreal. * Dicen en Sombrerete que para alejarse de las broncas y las grillas, Chilo Murillo se fue a Jerusalem para despejarse.