El Runrún: Renuncia al Incufidez Albina Cerrillo

La maestra Albina Cerrillo tiene su carácter. No aguantó (ni tenía necesidad de hacerlo) las constantes grillas que se le armaban fuera y dentro del Incufidez. La maestra en Administración de la Educación Física por la Universidad Autónoma de Chihuahua tomó la decisión de renunciar al instituto. No hay vuelta de hoja. Una de sus grandes broncas fue lidiar con más de 100 becarios que trabajan para el instituto, pero no han podido entrar a la nómina oficial. También hubo choques con asociaciones de deportistas y usuarios de las albercas. Reconocen en la Nueva Gobernanza que su salida fue un asunto complejo. Ahora, con unas horas por ahí y otras allá, Albina Cerrillo se mantendría en activo en la UAZ y en el Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo.

Vuelve Marco Flores

Como si se tratara de cubrir turnos, el cantante Marco Flores ya regresó a la Cámara de Diputados. Sus compromisos con la Banda Jerez están primero, tomó su curul como plato de segunda mesa, pero no por ello deja de comérselo. El artista dejó claro cuáles son sus prioridades y pareciera que ser representante popular para él solo es una afición. Muy pocos días le duró el gusto a su suplente Jeú Márquez Cerezo, que tampoco dejó su cargo en Protección Civil estatal. No se equivocó la panista Noemí Luna cuando mandó por un tubo a Marco Flores y sus aspiraciones de ser candidato a gobernador.

Miedo a la inseguridad

Según la última encuesta del INEGI, Fresnillo fue el que tuvo mayor porcentaje de población mayor de edad que considera que su ciudad es insegura, con un 97.1%; luego quedó Ciudad Obregón, Sonora, con 94.1% y en tercero la capital zacatecana, con 91.7%. En el caso de los dos municipios zacatecanos los resultados no mejoraron respecto a diciembre del 2021. Ojalá haya cambios positivos para la próxima edición de la encuesta, que se publicará el 19 de julio. Por cierto, el extitular de SAMA Víctor Armas agarró una papa caliente como jefe de Seguridad Ciudadana en Irapuato, Guanajuato, el quinto municipio con más percepción de inseguridad a nivel nacional, con 87.6% y uno de los más peligrosos del país.

Escucharon a la síndico

En una sesión del cabildo de Jerez, la síndico Adriana Sánchez pidió que ayudaran al alcalde Humberto Salazar para deshacerse de todos aquellos impresentables que manchan la administración municipal, con vicios y presuntos actos de corrupción. Sin titubeos, la síndico se refirió a Raúl Ávila, que estaba encargado de Recursos Materiales y ahora de cobrar su liquidación. Supuestamente, Ávila incurrió en manejos discrecionales en el área de compras, incurriendo en conflicto de interés al adquirir servicios y productos con familiares. A la síndico la escucharon y ayer mismo se habrían tronado a este funcionario municipal.

Pleitos partidistas

En el PT hay quienes anticipan la renuncia o expulsión de José Luis El Cepillo Figueroa, por pretender hacer su propio partido. El detalles es que la diputación que ahora disfruta el de Loreto, se la debe a los petistas y a la sumisión del exrector de la UAZ, Antonio Guzmán. En el PES, o al menos lo que les queda, se abrieron en dos grupos: el de Nicolás Castañeda y Chemel Balderas, y el de Zulema y Néstor Santacruz. Ambos bandos dicen ser los legítimos representantes del partido morado. Por cierto, en Fuerza por México retomarían el activismo, toda vez que lograron recuperar su registro.

Runrunazos

A partir del 16 de mayo, se retiran 305 cotizantes del Issstezac, de los que 90 pertenecen a Telesecundarias. Los sindicatos que cotizan a sistema de pensiones esperan que Nacho Sánchez, director del Issstezac, no tenga broncas con los pagos, aunque este insiste que será necesario una reforma para ello. Con estos nuevos jubilados, la cifra de pensiones que tiene que pagar el instituto se acerca a las 5 mil. *Un grupo de frijoleros, mangoneados por Fernando Galván, saldrá hoy a decir que les afectó la no aprobación de la reforma eléctrica. Galván sigue levantando la mano para que lo llamen a un puesto público. Desde que Alfredo Femat lo convenció de renunciar al PRD, el líder frijolero no ha conseguido nada. Habrá que ver si su prima, la diputada Maribel Galván hace el intento de ayudarlo.