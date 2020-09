El Runrún: Quieren reparto de bases este año

Inicia encuesta entre aspirantes petistas

Para evitar que se politicen y usen como carnadas en las campañas electorales, en el gobierno de Tello y el SUTSEMOP están planteando que las bases, anheladas y solicitadas por cientos de burócratas, se concedan este mismo año. En el periodo de Tello solo les ha tocado proceder con basificaciones pendientes del gobierno de Miguel Alonso, que fueron alrededor de 1,400 en total. Ahora, dicen, es hora de que Tello deje su legado en la administración estatal con burócratas no reconocidos por su labor partidista o de grilla, sino por su chamba institucional y que en verdad merezcan estar en el servicio público. Se espera que próximamente se convoque a una reunión entre Víctor Rentería, secretario de Administración, y el dirigente sindical, Miguel Toribio, para ir acordando detalles de las basificaciones, de las que no hay cifras aún, pero se estima serían más de 400. La discusión se había pospuesto porque para el sindicato era prioridad negociar aumentos salariales de todos los agremiados, antes de abordar las solicitudes de quienes quieren amarrar su chamba en gobierno. Hay quienes urgen hacer esos arreglos antes que los equipos de aspirantes, como David Monreal o el senador José Narro, hagan compromisos de cuando lleguen al gobierno.

Se esconden diputado y alcalde

Hay servidores públicos que cuando llegan a sus cargos ya no dan la cara para atender las peticiones de la población y otras obligaciones que debieran atender. Uno de ellos es Édgar Viramontes. Este diputado se desapareció de Jalpa, donde sus habitantes aseguran que se anda escondiendo. No ayudó a nadie a mitigar los efectos del Covid-19, no intentó gestionar nada para los alcaldes de su región y si se ausentara el Congreso nadie lo notaría. Su compañero Lupe Correa al menos buscaba a funcionarios estatales para que hicieran obras. Si acaso, Édgar solo le da la cara a su dirigente Felipe Álvarez. Otro de los que se anda escondiendo es el alcalde Anastacio Maldonado, de Concha del Oro. Tiene varios puntos incumplidos con su sindicato, pero en lugar de tratar de apaciguarlos y dialogar, se esconde en su oficina o en su casa. O manda decir que anda fuera. Es probable que esta semana le tomen la presidencia por tratar de escapar a los problemas.

Contienda petista

Este fin de semana comenzaron a encuestar a la gente acerca de las preferencias sobre los aspirantes del PT a la gubernatura, la senadora Geovanna Bañuelos, el diputado Alfredo Femat; José Luis Figueroa, alcalde de Loreto, y Magda Núñez, quien tiene unos meses que regresó de la Ciudad de México. Se anticipa que la batalla está entre Femat y la senadora Bañuelos; los otros dos buscarán negociar: El Cepillo buscaría de nuevo una diputación y Magda Núñez una pluri, como la que le dieron al clan Pinedo en 2018. Mientras tanto, en sus movilizaciones Geovanna se ha apoyado de gente no muy identificada con los petistas, como Xerardo Ramírez y Beto Nahle.

Con todos menos con Pedro

Pepe Pasteles y los panistas rebeldes ya se reunieron con todos los aspirantes de la súperalianza, Miguel Torres, Marco Flores, Fito Bonilla, Carlos Peña, recientemente con la senadora Claudia Anaya y este lunes lo harán con Roberto Luévano. Curiosamente, el que les falta es el diputado local de su partido, Pedro Martínez. Pero no hay interés ni del grupo de Pepe ni del legislador, que sería el primero en bajarse de la contienda.

Luego de la reunión que tuvieron los aspirantes priístas en el comité nacional, Claudia Anaya vino a decirles a los panistas, reunidos en la casa de Leonel Cordero en Bernárdez, que todavía no hay definición, pero si ella no se ve favorecida le ayudará quien resulte ser candidato.

Aplacaron a un gandalla

Le pusieron un hasta aquí al director del Museo Rafael Coronel, Miguel Ángel Díaz Castorena. Poncho Vázquez, titular del Instituto Zacatecano de Cultura, ya no le permitió seguir cobrando dos salarios, en horarios que se empataban. Díaz Castorena tuvo que decidir y acabó renunciando al otro hueso que tenía en la Semarnat. Por varios años, nadie había molestado al dobleteador, hasta que lo aplacaron. Y no será el único. Poncho Vázquez tendría en la mira a integrantes del clan García que están en las negociaciones para transferir a las bandas de música, de la Secretaría de Administración, al Instituto de Cultura. Este proceso pudiera concretarse en un par de semanas.

Piden exclusividad

Arturo García Cuellar se dice director del coro y orquesta de cámara del estado, pero no tiene ningún nombramiento oficial. Obviamente, buscará conseguirlo aunque le van a reprochar el horario que tiene en la escuela de Música de la UAZ y que le impediría asumir funciones de director en Gobierno del Estado. Poncho Vázquez tampoco ha dejado de cobrar en la UAZ. Argumentaría que tiene pocas horas y la mayoría del tiempo se lo dedica a sus funciones en el instituto.

Regresarán más burócratas

Para ir preparando a la burocracia del sector salud que está en la banca, Gobierno Federal envío un manual que determina cuando pueden volver los trabajadores que tienen padecimientos como enfermedades cardiovasculares y renales. En el semáforo amarillo, en el que Zacatecas estaría en los próximos días, los trabajadores ya pueden volver a sus actividades, siempre y cuando no tengan atención directa con pacientes de Covid-19. Quienes hacen berrinche por el inminente regreso también quieren que lo haga el secretario de Salud Gilberto Breña, que ha estado muy resguardado. Va muy poco a las instalaciones de la secretaría. Por cierto, en la SSZ quieren que los sábados se omitan reportes del Coronavirus, como si los contagios descansaran.

Administración inútil

Como unos incompetentes quedaron los colaboradores de Julio César Ramírez El Campesino, en Río Grande, al no darse cuenta de la organización del coleadero del jueves en colonia Progreso. Esa fue la excusa que dieron, pero lo cierto es que al Campesino le tembló la mano para actuar y evitar riesgos de contagios por Covid-19. No es el único asunto en el que el alcalde está amarrado de manos porque teme tomar decisiones valientes.

Tráfico de influencias

Comienzan a llegar quejas de profesores y supervisores de la región educativa de Nochistlán porque el jefe, Salvador Ramos, está haciendo una serie de enjuagues confiado en los más de 200 kilómetros que lo separan de las oficinas centrales de la Seduzac, a cargo de Lula de la Rosa. Sucede que este funcionario está ocultando las convocatorias y plazas disponibles que hay en su región, a fin de dárselas a sus familiares y recomendados. Salvador también suele pararse el cuello con entregas de equipo que les corresponde hacer a supervisores y otros trabajadores. Pero no ya no se preocupa por atender las carencias que hay en las escuelas de su zona, mientras la oficina de su región esté muy bien equipada.

Bloqueo al de la Coparmex

Cuenta la leyenda que Víctor Rentería y el tesorero de la Función Pública, Juan Carlos Pérez, andan haciendo mancuerna. Esa unión de fuerzas priístas tendría el efecto de sacar del equipo de la súperalianza en la capital al presidente de la Coparmex, Alejandro Enríquez Suárez del Real. Víctor va encaminado a un distrito. Juan Carlos a la alcaldía de la capital y es donde Enríquez quedaría fuera, a menos que aceptara una regiduría o un futuro cargo en la presidencia, si es que logran ganar. El de Coparmex no se ha bajado del caballo. Hace su lucha y todo, pero se cuestiona qué tanta gente pueda movilizar.

Runrunazos

El presidente de Zacatecas, Ulises Mejía, sigue haciendo su chamba. Ayer entregó apoyos a comerciantes del mercado Arroyo de la Plata y continúa con estrategias para mejorar el servicio de limpia. Las broncas legales por el tema de la síndico Ruth Calderón no lo debieran distraer. Ese asunto lo debe tratar el jurídico de la presidencia Gerardo Espinoza; si se le complica, el expresidente del PRD puede llamar refuerzos. * El deporte ha sido una de las grandes apuestas del alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal. El edil entregó un reconocimiento a Stephany Yazmín Chávez Moreira, una talentosa basquetbolista que hace poco fue fichada para jugar con Las Tigres de la UANL. Saúl y David Monreal, Fito Bonilla, Pepe Haro y otros coinciden en que Fresnillo es semillero de talentos. **Hoy habrá sesión solemne en el Congreso con motivo del informe del Tribunal de Justicia, que preside Arturo Nahle.