El Runrún: Priístas quieren recuperar la capital con Víctor Rentería

Aunque desde antes de la victoria de Ulises Mejía en la capital los morenistas se jactan de que el PRI “ya no trae nada”. Todavía hay cuadros que se valoran para recuperar La Joya de la Corona. Uno de los que quiere es Abelardo Córdova, quien se siente muy cobijado por el titular de la Sedesol, Roberto Luévano, pero que en Zacatecas no despierta emociones y nada. Por eso, para algunos tricolores el cuadro más competitivo sería Víctor Rentería, secretario de Administración. Se dice que el también exdirector de la JIAPAZ ya comenzaría a trabajar en posicionarse, acudiendo a varias cabalgatas. Para mediados de enero ya entraría de lleno a una campaña de posicionamiento. Si se ve que agrada a la gente, pudiera ser el bueno. Las expectativas de éxito se verán influenciadas si Mejía fuera o no por la reelección. Panistas, perredistas y priístas quisieran tener enfrente (por considerarlo el rival más débil) al asesor de la senadora Chole Luévano, Ernesto González, quien anda buscando a todo mundo para reunirse y tomarse la respectiva foto, porque si no hay evidencia “no tiene chiste”.

Sacan las uñas en Sombrerete

La abultada nómina que tanto le critican al alcalde de Sombrerete, Alan Murillo, no se pagará sola. Por eso, en el presupuesto de Ley de Ingresos para el próximo año, el presidente municipal y sus regidores anduvieron muy creativos y propositivos para cobrar más. De los que más sufrirán por sus ocurrencias serán los locatarios del mercado, a quien les incrementarán las cuotas en un 100 por ciento. El cabildo además acordó el cobro de impuestos por la venta de artículos de temporada en vía pública y, gracias al regidor Fernando Iván García, también le cobrarán una cuota a quien venda vehículos en la calle.

Por presentar

Entre hoy y mañana, los diputados de la Comisión de Presupuesto Susana Rodríguez, Chema González, Lolo Hernández, Lalo Rodríguez, Lupe Correa, Armando Perales, Aida Ruiz y Javier Calzada estarían mandando su dictamen sobre el paquete económico para el 2020. El plan es que para el jueves se tengan condiciones de aprobar la propuesta. En tanto, siguen los lamentos en las dependencias que quedarían limitadas con el presupuesto. Lupita López Merchant, titular de Seduvot, anticipa que el próximo año no habrá recursos para construcción de pies de casa en favor de la gente humilde. Lolo y Lupe Correa dicen ser de los más comprometidos con el sector de la construcción y por eso estarían tratando de destinar más dinero a obra pública.

Detalles

El expresidente de la CMIC y ahora director del Inzace, Francisco Carrillo Pasillas, tendría algunos pendientes de solventar de procesos de auditorías del año pasado. De un paquete de 30 contratos para obra pública, la Auditoría Superior de la Federación no encontró detalles de convocatoria ni fallos en cuatro proyectos, todos financiados con el Fondo de Aportaciones Múltiples. También hay observaciones que se le hicieron a la UAZ por recursos que le transfirió el Inzace. Los señalamientos serían detalles administrativos que pueden ser solventados, pero hay burócratas que temen que Gobierno Federal vaya encontrando pretextos para agandallarse más partidas presupuestales.

PRI o 4T

La diputada federal Lyndiana Bugarín anduvo en la posada en Jerez que hizo la Federación de Organizaciones Zacatecanas, que dirige el profe Manuel Navarro. Ahí Artemio Ultreras y otros priístas dejaron claro que su apoyo y respaldo total va con Carlos Peña, director del IZEA. Pero de Lyndiana hay preocupación de algunos grilleros de que el líder ganadero Cuauhtémoc Rayas, quien por fin ya fue admitido en el grupo de David Monreal, pueda convencerla de trabajar en el proyecto ajeno y opositor al PRI.

Les levantaron la mano

De la 4T David Monreal no es el único que en determinado momento, le llegó a dar respaldo y a levantar la mano a un cuadro para un gobierno del PRI, como sucedió con Miguel Alonso antes de que ganara la gubernatura. Se dice que El Apache Flores, uno de los funcionarios más cercanos en el equipo de Verónica Díaz, manifestó muchísimo respaldo para que se quedara uno de los actuales funcionarios de la administración de Alejandro Tello.

Runrunazos

Si Antorcha Campesina sigue sin ser garantía de triunfo para el PRI en el Distrito local 4, dicen que una de las opciones pudiera ser Valente Cabrera, quien al gobernar Vetagrande hace unos años y operar con Roberto Luévano conoció necesidades clave en Guadalupe y su municipio. * Patricio Aguilar Tavizón, el ahijado de Pepe Olvera que fue vapuleado en la elección de Jóvenes por México del PRI, podría tener una segunda oportunidad. Carlos Uriel Trinidad fue designado secretario de Acción Juvenil del CEN de Asociación Nacional Revolucionaria, y pudiera estar contemplado a Patricio para la representación en Zacatecas.