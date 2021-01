El Runrún: Priístas contra priístas; piden a Fiscalía investigar presunto fraude

El auditor Raúl Brito se va duro con las denuncias que interpone en la Fiscalía. Pero en ocasiones no es la auditoría, sino los propios ayuntamientos a quienes “aprietan” para que reaccionen ante supuestas corruptelas que ocurren en los municipios. Parece que así ocurrió en Monte Escobedo, donde gobierna el priísta Ramiro Sánchez. Llegaron indicaciones para que la síndico María del Carmen Berumen Bañuelos pidiera ayuda al fiscal Anticorrupción, Salvador Villa, a fin de que investiguen una supuesta falsificación de documentos, abuso de autoridad y peculado en una relotificación de terrenos en el fraccionamiento Lomas del Paso. Los señalamientos de presuntas anomalías van en contra de la administración de Monte Escobedo 2013-2016, que dirigió la priísta Lila Ulloa y quien también se había anotado como precandidata a la gubernatura. No son los únicos expedientes en la Fiscalía que involucran a los políticos. Un particular habría denunciado por despojo al gobierno de Eleuterio Ramos en Valparaíso; hay denuncias de supuestas retenciones ilegales en el equipo de Eduardo Duque, presidente de Morelos; hay expedientes similares por supuestos malos manejos en la administración de Goyo Macías en Mazapil, y Julio Ramírez El Campesino tenía problemas por la compra de un terreno en Río Grande. .

El cónclave de Juchipila

Los panistas de Los Cañones ya sabían que en el calendario de Claudia Anaya se contemplaba una visita a Juchipila y Moyahua el pasado domingo. Se organizó una comida por parte de Rafa Jiménez, alcalde de Juchipila, en la que siete presidentes municipales más dieron su respaldo a la priísta, entre ellos Alma López de Huanusco y Miguel Varela de Tlaltenango. Uno de los temas de sobremesa fue las coincidencias que hicieron que los tricolores, panistas y perredistas defendieran las mismas causas, en contra de la destrucción de las instituciones que le atribuyen a la 4T. No faltó quien criticara el episodio de violencia que ocurrió en Loreto entre grupos morenistas.

Culpan a El Cepillo

Hasta en la misma 4T criticaron la violencia que hubo en una reunión de Loreto. Marco Vinicio Flores Chávez y otros del D21 pretendían imponer al exalcalde Eduardo Flores como titular de Promoción Electoral en el municipio. Pero los ánimos se calentaron de más. Al final, los operadores se deslindaron y atribuyeron el pleito a las rivalidades que Lalo Flores ya tenía con grupos del municipio, supuestamente influenciados por el presidente José Luis Figueroa Rangel, alias El Cepillo. El pleito pues, fue cortesía de Flores, de quien dicen que estaba tan molesto que prometió vencer a sus opositores con los puños o en las urnas (buscará la diputación local). Para la presidencia municipal, Juan Manuel Sandoval El Quaker iría por Morena y por el PRI, Octavio Monreal.

Incómodo

Como se había advertido, Rafa Flores Mendoza hizo pública su adhesión al proyecto del D21. Su amigo el exdiputado Gilberto Zamora habría influenciado en el fichaje de Flores. Y advierten que eso deja un escenario incómodo para su hermano Enrique Flores, el mismísimo presidente estatal del PRI, pues ya hay varios grilleros entre los bandos rivales que se cuestionan la relación entre la familia y los temas políticos. Otro incómodo sería el secretario de Gobierno de la capital, Iván de Santiago. Si bien ahora él y Rafa juegan con la playera guinda, pertenecen a dos diferentes equipos. Pero a como van las cosas, no extrañaría que el villanovense se fuera a seguir a su amigo.

Para coordinación

Durante la reunión de seguidores del D21 en La Tequilera, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, felicitó a Catalina Monreal por la madurez que tuvo al declinar sus aspiraciones para contender en el Distrito federal 4, a fin de evitar golpeteos para el proyecto. La decisión no fue fácil tomando en cuenta que la hija del senador Ricardo Monreal ya tenía trabajo en los municipios del distrito y se le veía bien posicionada. Por eso mismo, se dice que hay posibilidades de que Catalina coordine la campaña de su tío David Monreal, quien ayer tuvo una reunión nutrida en Fresnillo con simpatizantes. El alcalde Saúl Monreal demostró ahí que es de los que más suma a la causa.

Reunión del comité de huelga

Muy diferente a otros años serán las campañas para candidatos a la Rectoría en la UAZ. Los académicos, además de pensar si votarán por Tere Villegas o Rubén Ibarra, también están preocupados por la situación de la pandemia, y por la reunión del comité de huelga que José Juan Martínez, líder del SPAUAZ, convocó para hoy.