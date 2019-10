El Runrún: Prepara Pedro Martínez su renuncia al SPAUAZ

Hace unas horas, “los servicios de inteligencia” de la universidad” detectaron que Pedro Martínez Arteaga renunciará como dirigente del SPAUAZ. La salida oficial del médico sería este 30 de noviembre y la intención es jugar en contra del rector Antonio Guzmán y el diputado federal Alfredo Femat. Pedro Martínez, en alianza con varios directores en activo (uno sería Juan Carlos Guerrero de Derecho) tienen pensado competirle la Rectoría al secretario de la UAZ, Rubén Ibarra, protegido de Femat y El Waca y respaldado por Ángel Román y Hans Hiram. La renuncia, si finalmente no lo convencen de desistir, vendría en un periodo crítico en el que estaría latente un estallamiento a huelga.

Se cambió de bando

Fueron solo cuatro alcaldes zacatecanos (y panistas) los que participaron en la expedición y protesta en la Ciudad de México para exigirle más recursos al gobierno de AMLO: David Avelar, Tabasco; Rafa Jiménez, Juchipila; Reynaldo Delgadillo, Calera, y Miguel Varela, Tlaltenango. Julio Ramírez de Río Grande y José Serrano, de Juan Aldama, mandaron representantes. Pero este último sí anduvo en la Ciudad de México. Y por lo visto se cambió de bando, ya que entró a una reunión con el senador Ricardo Monreal, junto a ediles de la 4T como Julio Chávez de Guadalupe; Luis Salas El Bichas de Sain Alto; Alfredo González, Miguel Auza, Marco Regis, Cañitas y Daniel López, de Ojocaliente, quien ya presume que le van a dar dinero para una alberca semiolímpica que costará 38 millones de pesos.

Atacaron a los alcaldes

Cuando el senador José Narro y sus secuaces bloquearon ilegalmente Peñasquito, Gobierno Federal no usó la fuerza; tampoco hizo mucho más allá de negociar la liberación de un delincuente para contener la violencia en Culiacán, pero ayer a los alcaldes mitoteros sí se les recibió con gas lacrimógeno. Y el Presidente ni siquiera se dignó a recibirlos. Se los enjaretó al diputado federal Alfonso Ramírez y a otros legisladores. Pero en Morena defienden las decisiones del tabasqueño al alegar que los ediles ya no tendrán dinero que puedan agandallarse. Pero en la doctrina 4T habría “temas tabú” que no se usan para grillar al presidente, como la permanencia de funcionarios como la superdelegada Verónica Díaz, acusada de meterse a los procesos internos de Morena, pero que a final de cuentas parece tener la confianza de AMLO.

Se piratean la Ley Chancla

No caería mal que los diputados locales admitieran y precisaran cuando las iniciativas con las que se paran el cuello tienen su origen en otras entidades y no son producto de su creatividad. Ayer la priísta Carolina Dávila se quiso lucir con una propuesta para prohibir que los padres les peguen a sus hijos como métodos para imponer disciplina o lo que sea, pero eso no es más que una copia de la “Ley Chancla” que se aprobó en Sinaloa y el artículo 87, Fracción 8, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tabasco. La diputada Perla Martínez presentó una iniciativa interesante y muy necesaria, según advirtió, para castigar el turismo sexual, que vendría siendo una adaptación de leyes federales con las estatales.

Campaña contra Norma

Norma Castañeda no tiene tan afianzado su poder en la hermandad de trabajadores de la SSZ. La planilla Terracota que integran Edith Yvonne López Soto, Socorro López Barajas y Miguel Ángel Jiménez Díaz estarán de denunciando una serie de presuntos enjuagues y corruptelas en el proceso de elección, en la que Castañeda resultó reelecta como líder sindical.

Apoyo “transparente”

En Valparaíso ya se andaban matando por la asignación de un bono para los organizadores de la feria del municipio 2018. El alcalde Eleuterio Ramos consideró viable darles un apoyo económico de 80 mil pesos, a repartirse entre seis personas por supuestamente dos meses de chamba que les costó la organización de los festejos. Hubo regidores envidiosos que pedían que todo el trabajo se considerara altruista y no les dieran ni un quinto, pero la mayoría del cabildo consideró justo el pago, a fin de no orillarlos a sacar dinero mediante enjuagues. Dicen en Valparaíso que el director del DIF estatal, Omar Acuña, podría copiarles la estrategia y transparentar compensaciones.

Runrunazos

El diputado Lolo Hernández, como presidente de la Comisión de Obras Públicas, ha estado enviando oficios a los ayuntamientos para socializar más la propuesta de Ley de Obra Pública, incluyendo datos sobre el impacto presupuestal. En la misma comisión, en la que participan Lupe Correa, Susana Rodríguez, Armando Perales y Lalo Rodríguez lamentan que los recortes en el presupuesto para obras le pegan a la iniciativa. ** Los logros que pudiera tener el gobernador Alejandro Tello respecto a la defensa de impuesto minero podrían marcar incluso su quinquenio. Durante la Convención Internacional de Minería, en Acapulco, Guerrero, el mandatario advirtió la necesidad de que ese dinero se quede en las entidades y ayuntamientos.