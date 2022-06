El Runrún: Pánico y muertes; fin de semana negro

Recriminan soberbia del subsecretario de Ingresos

El punto débil de servidores de la nación en Morena

Diputados ignoran al Issstezac

Este fin de semana los hechos violentos sacudieron y estremecieron a Zacatecas. Pareciera que el Diablo estuvo de las 3 a las 4 de la tarde el pasado viernes. Ese día hubo balacera en la colonia González Ortega de la capital. que dejó como saldo un muerto. Y en la colonia La Victoria mataron a un motocilista e hirieron a dos. Casi al mismo tiempo, en la Avenida Julio Ruelas por Tres Cruces, afuera de Carnemart asesinaron a una persona que limpiaba parabrisas en el crucero, e hirieron a dos más. Todos esos acontecimientos, con decenas de personas como testigos, a plena luz del día.

El sábado se siguió derramando sangre. Por lo menos tres personas, quizá cuatro, murieron al interior de una camioneta que fue baleada en Guadalupe. En la colonia Minera de la capital, hallaron restos humanos. Por la madrugada, una persona había sido secuestrada en Jerez y hubo persecución por el Pueblo Mágico. ¿Qué tendrá qué decir el secretario de Seguridad, Adolfo Marín, en su conferencia de esta semana?

Hacen equipo dos de Finanzas

No cayó bien en la Secretaría de Finanzas el oficio que Juan Carlos López Elías, subsecretario de Ingresos, le envió a Héctor Menchaca para correrlo de la Dirección de Catastro. Hasta ayer por la noche ni el exdiputado local ni el secretario de Finanzas, Ricardo Olivares, habían sido notificados de esta disposición, más allá del oficio de López Elías. El gobernador David Monreal nunca mencionó algo al respecto, por lo que muchos creen que el asunto viene operado directamente del subsecretario de Ingresos.

En su oficio, Juan Carlos López le avisa a Menchaca que su despido es “por indicaciones del gobernador” y que debe entregarle la dirección de Catastro a Juan Martín Acevedo Chávez, que sería el nuevo titular. Pero nada de eso fue discutido con Olivares.

En la tradición oral de la Secretaría de Finanzas se dice que López Elías hizo equipo con René Delgado, director de Fiscalización, para atacar a compañeros indeseables e ir empoderándose en la dependencia. Por eso, la notificación a Menchaca se consideró un acto individual de “soberbia política” por parte del subsecretario de Ingresos.

Mientras tanto, una de las cosas que resaltará David Monreal en su informe de gobierno, en septiembre, serán precisamente los avances en el saneamiento financiero, trabajados desde la Sefin, pero en los que a Juan Carlos no le dan ningún mérito.

Soldados sin rifle

Históricos y monrealistas (de la división D21) esperan que la coordinadora de programas federales, Verónica Díaz, inscriba a algún gallo para pelear la dirigencia estatal. Pero esa estructura de servidores de la nación tiene un punto débil al querer intervenir en la contienda partidista. La Secretaría del Bienestar en Zacatecas tiene una burocracia de unos 60 funcionarios, y 250 más que cobran por honorarios. De toda esa bola por lo menos la mayoría, si no es que todos, pueden votar y acarrear gente en elecciones para cargos públicos. Pero si se trata de un asunto interno, partidista, solo una parte tiene derecho de intervenir en las decisiones de Morena: los que se hayan afiliado. Los que no, son como soldados sin rifle. Entre más chico sea el padrón de militantes, es mejor para Los Históricos. Así lo quieren para las asambleas del 6 de agosto.

De los servidores de la nación, hay algunos que ya no están porque se salieron y ya no pudieron volver, o porque encontraron acomodo en la administración estatal. De cualquier modo, en la contienda partidista lo que importa es su afiliación a Morena.

Saña y violencia

El asesor panista Daniel Picazo, quien fue linchado y asesinado en Huachinango, Puebla, generó conmoción e indignación. Y resulta que en Zacatecas también hay un caso similar y reciente. El alcalde de Loreto, Gustavo Aguilar, confirmó el homicidio de un joven durante un altercado en un bar del municipio. Lo patean entre una docena de muchachos y algunos hasta le pegan con ladrillos. La víctima no resistió tanta saña y violencia, de esa que le preocupa mucho al obispo Sigifredo Noriega. La Fiscalía ya debe estar estudiando el trágico video de la agresión. Y luego de ese episodio de violencia, están los otros homicidios con arma de fuego, que en la capital y Guadalupe llegaron a niveles alarmantes.

Prende el testigo

Si el Issstezac fuera un automóvil, desde hace mucho traería prendidos los testigos del tablero y faltaría poco para que el motor se desvielara. El director del Issstezac, Nacho Sánchez, vuelve a prender el testigo, pero hasta ahora no se ha hecho nada, ni siquiera para cambiar algunos litros de aceite. Los pensionados ya casi rondan los 5 mil. Por cada uno de ellos, la pensión de completa con lo que aportan unos cuatro trabajadores en activo. ¿Y cuándo esos cuatro trabajadores en activo se jubilen quién va a pagar sus pensiones? Hay pensiones del Issstezac, hasta de 80 mil pesos mensuales, que superan por mucho a las que otorga el ISSSTE. Los pensionados de Issstezac no quieren cambios en sus beneficios. Si los hay habrá protestas y movilizaciones, pero será una disposición necesaria, a menos que el gobierno tenga que subsidiar el pago de pensiones. De ser así, a la burocracia no solo se le estaría pagando su salario con dinero de los contribuyentes, también se les financiaría el sustento después de su vida laboral. Esos asuntos debieran discutirse en el Congreso local, pero están más enfocados en pelearse por el dinero. No están sirviendo, como ofrecen los diputados, a que “le vaya mejor a Zacatecas”.

Rechazan dobleteo

Aseguran los de la Comisión de Derechos Humanos que su candidata Mayra Griselda Ruvalcaba Moreno ya no es la secretaria ejecutiva ni sigue en la nómina del organismo. A finales de año, Ruvalcaba Moreno brincó al área jurídica de la Secretaría de Economía, ya libre de sus responsabilidades en la CDHEZ. Pero algunos maldosos quieren sembrar la duda de si hubo o hay algún dobleteo de salario. Extraoficial y oficialmente Derechos Humanos lo niega.

La actual presidenta de la comisión, Luz Domínguez, pudo combinar sus funciones en el organismo con algunas horas en la UAZ porque la ley se lo permite. Las actividades académicas son la única actividad adicional que se le permite ejercer a quien presida la CDHEZ. Así pues, los aspirantes que no sean docentes tendrán que renunciar a sus chambas sin son elegidos.

Por cierto, ahora que sale Luz Domínguez se enfocaría de lleno en su proyecto de restaurante-bar en una comunidad de la capital. Ya tiene el permiso del ayuntamiento.

Mejor que se fueran

Al menos entre los efectivos de la Policía Estatal se calmaron las aguas de las grillas internas. Y eso es porque se habría determinado la salida de tres funcionarios, como exigían elementos inconformes. A la Secretaría de Seguridad le generaba más broncas mantener al subsecretario de Operación Policial, José Aciano Medrano; al encargado de despacho de la PEP, Israel Reyes García, y a Lizbeth Takahashi Castañeda, jefa de División de las Fuerzas Especiales.

Runrunazos

En la Cámara Alta, la contienda por la mesa directiva tiene divididos a los guindas. O están con Ricardo Monreal, al parecer para apoyar a su alfil Ricardo Armenta, o están con el senador Narro. Y todo indica que las grillas anticipadas por la contienda presidencial del 24 van a influir en la designación. **Gaby Pinedo, secretaria General de Gobierno, ya fue del diálogo con Norma Castorena, dirigente del sindicato de la SSZ. Ambas se reunieron para abordar las demandas del sindicato.