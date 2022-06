El Runrún: Ni con prórroga se evita la huelga en el Cobaez

No hubo mucho avance en las negociaciones para evitar que los 40 planteles del Cobaez estallen a huelga. Gerardo García El Morelitos, líder sindical, había ofrecido una pequeña tregua. Pospusieron el estallamiento del pasado sábado a hoy miércoles. En ese tiempo no se concretó el aumento del 4.5% salarial que piden para los maestros. Mirna del Rocío Garza, directora general de los colegios, está entre la espada y la pared. Aunque el porcentaje que piden de incremento no sea muy alto, desde hace años el Cobaez está en quiebra. No son pocos los que responsabilizan al colegio por la crisis que sufre el Issstezac. En general el colegio carga con dos pesadas lozas: por un lado es difícil financiar el contrato colectivo de los docentes, con algunas prestaciones no reconocidas por la Federación, y por el otro la aportación de los gobiernos estatales nunca ha sido suficiente. Y ante este escenario, quienes pierden también son los estudiantes, si es que antes de las 12 del día no ocurre nada extraordinario.

Depende de los ingresos

Ricardo Olivares tiene respuesta ante las peticiones que vengan de Arturo Nahle, presidente del Tribunal de Justicia, el fiscal Francisco Murillo y otros que necesiten una ampliación presupuestal para este año. Según el director de Presupuesto, Víctor Cuevas, la Secretaría de Finanzas solo tendría contemplado asignar recursos adicionales si los ingresos así lo permiten. Así pues, la variable para hacer estas gestiones dependerá del nivel de recaudación del estado, las participaciones y otros ingresos que vengan por ahí. Desafortunadamente, diputados federales advirtieron recientemente que a Pemex no le fue bien en sus números y eso repercute en los recursos que la Federación envía a los estados.

Dejan la puerta abierta

El regidor más querido para la administración capitalina, Óscar Martínez, tiene una licencia sin goce de sueldo en la Dirección de Catastro. No es el único que pidió permiso en la Secretaría de Finanzas para incorporarse al Ayuntamiento de Zacatecas. Silvia Andrea Ruiz, secretaria del despacho, también tiene licencia. Ambos son perfiles prometedores que pasan de una dependencia estatal a una presidencia municipal y les auguran continuidad en su trayectoria aun después de que concluya la actual administración.

Como anillo al dedo

La versión de un posible rebrote de Covid-19 les cayó como anillo al dedo al rector Rubén Ibarra y al líder del SPAUAZ, José Juan Martínez. De inmediato giraron instrucciones para cerrar el CECIUAZ y negar la atención y cuidados a los hijos de profesores y administrativos de la UAZ. José Juan no podía estar más feliz porque tiene miedo de atender personalmente a miembros del comité plural del SPAUAZ y la situación le permite estar encerrado en su casa o fungir como una especie de chambelán del rector. Ibarra tiene sus propias broncas: no sabe cómo convencer a los profesores universitarios para que participen en el pretendido Foro de Reforma Universitario, encaminado hacia el fracaso institucional. Algunos directores y amigos de la administración central, ya se preparan para la sucesión rectoral. Y es que Ibarra y José Juan han demostrado incapacidad para generar consensos. Si por ellos fuera, suspenderían actividades hasta septiembre.

Runrunazos

Los diputados Priscila Benítez y Xerardo Ramírez se siguen declarando aliados del gobernador Monreal, pero no de algunos de sus funcionarios. Ayer se fueron contra la titular de la Secretaría de Educación por la tardanza en el pago de educadores que tomaron el bulevar y las oficinas de la dependencia el pasado lunes. Si bien el asunto ya se concilió, recriminan que los quejosos tengan que llegar a ese tipo de acciones para que los atiendan. * A la diputada Karlita Valdez ya se olvidó su promesa a renunciar si se le comprobaban actos de nepotismo. Criticó la falta de acuerdos entre el sindicato de salud y Uswaldo Pinedo, titular de la SSZ, de quien dijo “no tiene palabra”. ¿Y la de ella?