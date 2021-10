El Runrún: Nepotismo descarado

Debe mejorar coordinación entre gobierno y Fiscalía

Viene otro intento de reforma al Issstezac

Desconocen a Los Históricos en Morena nacional

Cada que hay elecciones los políticos hablan de honestidad, transparencia, compromiso y otras virtudes. Al final, no faltan los que anteponen los intereses personales a los colectivos. Esos reproches se están haciendo hacia diputados y exdiputados locales que aplicaron el nepotismo a lo descarado. Al exlegislador panista Pedro Martínez no le bastó con proponer a su esposa como síndico de Calera; señalan que promovió la contratación de su hija Alejandra Martínez Carlos y a otros recomendados en la Auditoría Superior del Estado. Luego, la diputada reelecta Karla Valdez no titubeó en meter a su hermana Laura Anahí Valdez como su asistente, mientras que el exdiputado petista Lolo Hernández también habría ingresado a un hermano, de nombre Humberto. El exdiputado Omar Carrera y la reelecta Gaby Pinedo también han sido señalados por incurrir en prácticas similares.

Se siente traicionado

Anda muy indignado Lalo Rodríguez con diputados que apoyó mucho y a la hora de la verdad votaron para despojarlo de la Secretaría General del Congreso, cuya eliminación ya fue aprobada. Quien no recibió ningún favor de él y a pesar de ello fue el único en contra de liquidar la secretaría es José Luis Figueroa El Cepillo. Casi con el resto, Rodríguez anda molesto, especialmente con Lupe Correa y el grupo de Chema González. Lalo presume que ya se anda preparando para el Distrito 8 y le va a cobrar la factura a Jehú Salas, a quien Óscar Castruita no le pudo ganar.

Tema seguridad

Entre la Guardia Nacional, Ejército, Seguridad Pública estatal y demás instancias encargadas en el tema de seguridad, ya hay gente en el equipo de David Monreal que pide poner especial atención en la Fiscalía. Francisco Murillo es fiscal de un organismo autónomo, pero a fin de cuentas esa autonomía no es tan completa. La Fiscalía necesita seguir recibiendo recursos del estado, que a como están las cosas debe ser una prioridad en el gobierno de David Monreal. Jinetearle o regatearle recursos no es bueno, principalmente en estos tiempos. De enero a agosto de este año, la Fiscalía reportó 723 casos de homicidios dolosos, de los que 555 fueron cometidos con arma de fuego. Debe mejorar la coordinación entre Gobierno del Estado y Fiscalía, aunque no faltan davidistas que también aspirarían al cargo.

La coyuntura

La situación del Issstezac y los pensionados llegó a situaciones críticas. Hasta la caridad algunos están recurriendo debido al retraso en los pagos. Dicen que el que parte y reparte se queda con la mejor parte, pero en el caso del instituto, independientemente del salario de directivos, hubo sacrificios a los que tuvo que sujetarse el personal activo. Al igual que el Cobaez, Issstezac tiene retraso con las aportaciones de seguridad social. Y ante la escasez de recursos, los trabajadores tienen que esperar a que le paguen primero a los pensionados y ya después cobrar, si alcanza.

Ahora que el Issstezac está tronado, advierten que vendría otra negociación para tratar de impulsar de nuevo una reforma. Reconoce Israel Chávez, líder del SUTSEMOP, que hay prestaciones del magisterio muy por encima del promedio, y son las que más cuesta pagar. Hasta operadores morenistas como Joel Hernández Peña y Francisco González Ávila, que esperan un cargo en el gabinete, han tenido que esperar sus depósitos de alrededor de 38 mil mensuales, por sus años de servicio como maestros. Las pensiones altas son las menos. De más de 80 mil pesos se cuentan con los dedos de la mano y de 70 a 80 mil serían menos de la docena. Pero hay quienes reciben solo 2 mil 400 o 3 mil pesos al mes y en verdad les urge el dinero. De todas las pensiones, que son alrededor de 4 mil 500, el promedio ronda los 16 mil pesos. Independientemente de las intenciones para reformar el sistema de pensiones, se debe privilegiar cuanto antes el pago a los pensionados. Ojalá sea pronto.

Las cosas como son

El mes pasado, el gobernador David Monreal y el magistrado presidente Arturo Nahle inauguraron dos nuevos juzgados: en Loreto y Jalpa. En realidad, sostiene el magistrado Juan Antonio Ortega Aparicio, se trata de solo un juzgado nuevo, ya que se suprimió en Zacatecas un juzgado mercantil, o más bien transformaron este en el de Loreto. Ortega pidió a los otros magistrados no olvidar eso. Por eso, una parte del personal del Poder Judicial que chambeaba en la capital fue comisionado a Loreto y dicen que no tardan en pedir algunos su cambio de adscripción, si no es que ya lo hicieron. Con la apertura de los dos juzgados, solo habría nuevas contrataciones para el de Jalpa.

Buena coordinación

Desde hace mucho no se veía una buena coordinación entre la Federación y el estado como sucedió en Pinos. El gobernador David Monreal entregó, junto con la súperdelegada Verónica Díaz, casi 500 becas en el municipio que históricamente es el bastión priísta. También inauguraron aulas en las escuelas y le aseguraron a la gente que vienen mejores tiempos con la Cuarta Transformación. A Pinos llegan por ahí de 20 millones de pesos cada bimestre de puros apoyos que entrega Gobierno Federal. El alcalde Omar Téllez Aguayo, que sorpresivamente mantuvo el poder para los tricolores, sabe que será difícil repetir la hazaña en el 2024.

Luchas en el PRI

Lo advertimos y así sucedió. Los pleitos en el PRI de Fresnillo no permitieron que se designara un titular del Órgano Interno de Control en la presidencia. En un interno de terna, los regidores Félix Castillo y Diana Isela Valez quisieron madrugar para colocar a Arturo Torres como contralor. Días después de que ellos ya tenían su terna, los ediles Laura Herrera y Gilberto Dévora entregaban la suya para favorecer a Lety Casillas, quien aún enfrentaría observaciones de cuando fue síndico de Benjamín Medrano. Finalmente, Yadira Muñoz, hermana del exsecretario General de Gobierno, Érick Muñoz, no fue postulada.

Que no cuenten con la FOZ

Érick Muñoz tiene sus aspiraciones enfocadas al comité estatal del PRI. Unos dicen que como secretario General de Gobierno, al menos fue mejor que Jehú Salas; otros le retiraron su apoyo desde hace mucho. Uno de ellos es Manuel Navarro, quien seguiría como coordinador del IZEA en Fresnillo. El también líder de la FOZ no está muy contento con Érick Muñoz y advierte que ni él ni su asociación moverán ni un dedo para ayudarle al exsecretario General de Gobierno a promoverse como líder tricolor.

Fuera de la nómina, fuera de Morena

Reclamaba indignado el líder de Morena estatal, Fernando Arteaga, que él y su grupo no estaban ahí por el dinero, sino por pugnar por una verdadera transformación. Y en esos reproches señalaban a compañeros que sí reciben ingresos por temas de operación política.

Arteaga debe estar indignado, no solo porque él es uno de los pensionados del Issstezac que aún espera su pago, sino porque Gladys Celene Campos, secretaria del comité estatal; Blanca Lilia Rodríguez, Juana Araceli Hernández y Sherinarda Castillo han recibido depósitos de pago por servicios, reconocidos y documentados por el mismísimo comité nacional de Morena. En cambio, en las oficinas nacionales del partido guinda niegan tener relación laboral con Arteaga, Jorge Adán Hernández y Félix Aníbal González, entre otros de Los Históricos.

Las mejores políticas

Presumía mucho el diputado local José Juan Estrada que cuando dirigía la Sezami, Zacatecas tenía la mejor política pública de atención a la comunidad migrante. Así lo resaltó en su carta de renuncia dirigida al entonces gobernador Alejandro Tello. “Nos ha tocado vivir tiempos complicados, sobre todo con una emergencia sanitaria sin precedentes, sin embargo no hemos dejado de trabajar”, apuntaba José Juan. Pero ahora ese legado y políticas de atención de la Sezami son cuestionadas en el actual gobierno de la 4T, en el que pretenden mejorar la relación con los migrantes sin que para ello sea necesario precisamente mantener a un titular de Sezami.

Runrunazos

Antes de irse de la Secretaría de Turismo, Eduardo Yarto quiso dejar un pequeño legado. Quien llegue como titular recibirá un manual con instrucciones, reglamentos y demás para manejar la dependencia “como se debe”. Pero a final de cuentas son meras sugerencias. Entre el personal de Turismo se rumora que en dicho manual nombraba a trabajadores con funciones imprescindibles que el mismo Yarto recomendaba no despedir. * El presidente del PRI, Enrique Flores, lucha contra el desánimo en las bases. No será fácil reconstruir el tricolor. Anteriormente, no faltaba la militancia que acudía en automático a eventos cívicos como los Honores a la Bandera. Ahora, les tienen que estar llamando para pedirles su asistencia. * La iniciativa de reforma energética, impulsada por Gobierno Federal, tendrá gran impacto en Zacatecas. El litio no será concesionado, sino reservado para el estado. Y en Zacatecas ya había exploraciones y acercamientos de empresas que buscaban explotarlo. Por eso hay preocupación en sectores de inversionistas, aunque es una iniciativa que aplauden principalmente los petistas de izquierda. * Ana Luisa del Muro, diputada petista, será la gran aliada de Xerardo Ramírez para impulsar una agenda liberal en el Congreso, principalmente en los temas de matrimonio igualitario. Del Muro, quien tiene un negocio peculiar en la avenida Guerrero, será una enemiga declarada de los grupos conservadores y vinculados al panismo.