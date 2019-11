El Runrún: Más dinero para Virgilio; menos para el Poder Judicial

Se anticipan agarrones y golpeteos por el tema del presupuesto. En el paquete económico para el 2020, se contempla una reducción tremenda para el Poder Judicial, presidido por Armando Ávalos. Todos los magistrados están poniendo en el grito en el cielo porque sería un recorte de casi 60 millones. El año pasado, los diputados le autorizaron 519.4 millones de pesos al TSJEZ, pero con las peticiones de más lana que Ávalos hacía al secretario de Finanzas, Jorge Miranda, el tribunal acabó recibiendo alrededor de 541 millones. Ahora, el plan es que el tribunal reciba 483.5 millones de pesos. Al diputado Pedro Martínez le notificaron que también el Legislativo tendría un recorte. De los 441.6 millones de pesos aprobados para este año, la cantidad se reduciría a 429.3 millones.

Un ganón

En los planes de gastos, Luz Domínguez y Raquel Velasco, quienes presiden Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia Administrativo tendrían recortes mínimos, de 1 millón aproximadamente. El fiscal Francisco Murillo también vería una reducción de 648.9 millones aprobados este año a 637.5 millones. Pero el que salió “ganón” fue el presidente del IEEZ, Virgilio Rivera. De 114.6 millones de pesos, su partida anual aumentaría a 122.9 millones de pesos.

Revisión minuciosa

El gobernador Alejandro Tello y Jorge Miranda se reunieron, como se había anunciado, con los diputados locales que lideran las fracciones parlamentarias. Tello les pidió hacer una revisión minuciosa y una aprobación responsable para el paquete económico 2020, que contempla un gasto de 29 mil 905 millones de pesos. Los 30 legisladores ya tienen el documento y se dice que Omar Carrera era uno de los más “estudiosos”. Está previsto que se vayan haciendo ajustes y tener presentes los casos de organismos que acabaron ejerciendo más presupuesto del que se les aprobó este 2019.

Panorama alarmante

Al abordar el contexto, en el documento se les advierte a los legisladores que el panorama es preocupante. La economía no ha crecido y no lo hará en lo que queda del año, admiten en el equipo de Tello. Y como las participaciones federales han caído, el gobierno de AMLO tuvo que romper el cochinito y sacar dinero del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Hay funcionarios estatales que advierten sería contraproducente para la economía la política de la 4T de no condonar impuestos, porque al fin y al cabo se requieren ciertas flexibilidades con el sector privado. Por eso, gobierno del estado contempla estímulos fiscales para el 2020.

Drama en la SAMA

Ayer entre los mandos de la burocracia del Gobierno Federal en Zacatecas llegó la noticia de que el proyecto Milpillas no se autorizará en el próximo año. En un informe del Acuerdo Nacional en Infraestructura, se contempla una inversión de 4 mil 502 millones de pesos para Milpillas, pero hasta el plazo 2021-2022. Le estarán dando las gracias a Nano Maldonado, titular de la SAMA, de que el proyecto se ha convertido en todo un drama para el estado y todo indica que no será el emblema del quinquenio tellista.

Runrunazos

La diputada Perla Martínez es de las más insistentes en los temas de equidad de género, al promover una iniciativa que contempla el reparto de espacios equitativamente entre hombres y mujeres en áreas como impartición de justicia y organismos autónomos. * El excronista de Guadalupe, Bernardo del Hoyo, y el excontralor de Cuauhtémoc, René Reyes Prieto, tienen broncas para justificar dinero que recibieron por observaciones que les fincó el auditor Raúl Brito.