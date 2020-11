El Runrún: Los 112 castigos de la Función Pública

El gran legado que Paula Rey Ortiz dejó en la Secretaría de la Función Pública es una lista de 112 castigos, con nombres y apellidos. Para quienes querían ver sangre y mano dura contra la corrupción, el problema es que alrededor de 30 “castigos” son tan solo amonestaciones privadas. A unos solo se les suspendió una semana y otros todavía no tienen sanciones en firme ni están reconocidos en el Registro de Servidores Públicos Sancionados, como el caso de Raúl Estrada, exdirector de la SSZ; Paty Salinas y Christopher Ávila; extitular y exfuncionario de la Sezac; y Alma Fabiola Rivera, que estuvo en SAMA y solo la castigaron 6 meses; entre otros. De los 112 castigos hay quienes han dobleteado o triplicado sanciones, como el mismo Estrada; Pascual Román Quintanar por sus fallas en Sinfra y Fernando Soto, exsecretario de Finanzas. Entre los últimos sancionados aparecen Nicolás Santana de Seguridad Pública y Édgar Arturo Méndez Álvarez, de Finanzas, además de Juan Carlos Saucedo de Obras Públicas y Guillermo de la Rosa, a quien acusaron de ordeñar los vehículos oficiales.

Van por 34 más

La actual secretaria de Función Pública, Gaby Rodríguez, tiene en la mira a 34 funcionarios más. Supuestamente solo les tienen que dar el tiro de gracia; la mayoría serían de Tránsito y Vialidad, donde el jefe Osvaldo Caldera increíblemente niega casos de corrupción; y en Obras Públicas, donde surgen historias de presuntos malos manejos y que a veces involucran al secretario, Jorge Luis Pedroza. Unos casos datan del sexenio anterior y uno de los señalados todavía se está defendiendo en el Tribunal de Justicia por su participación en la obra del Centro Cultural Toma de Zacatecas.

La avanzada de David

David Monreal destapó abiertamente sus intenciones de contender por la gubernatura. Incluso, reveló ya algunos planteamientos como el combate a la corrupción y a la inseguridad, además de crecimiento económico. En el D21 vieron el mensaje como el cuerno de batalla. Y llamaron a defender el proyecto de las infamias que le atribuyen a funcionarios de gobierno y gente del PRI. Aseguran que el fresnillense no tiene nada que esconder de su gestión al frente de la Coordinación Nacional de Ganadería.

Pleitos perredistas

El mandamás del PRD nacional, Chuy Zambrano, le recriminó a Arturo Ortiz que no tenía nada qué hacer en la reunión para formalizar alianzas con panistas y priístas. “De ninguna manera vamos a apoyar a ningún candidato del PRI en Zacatecas”, le advirtió al ingeniero Ortiz y le recordó que ya no tiene ninguna representación oficial en el partido. Pero el gerente del bar Pistones no se dejó y le respondió a Zambrano: “te conmino a que no actúes como dueño del partido y convoques institucionalmente a la instalación del Consejo estatal. Yo sigo la línea política nacional del PRD y no soy lacayo. Ortiz Méndez sigue teniendo mayoría en el consejo del sol azteca. La alianza va y todo indica que será en torno a Fito Bonilla.

Se negoció primero

A un grupo de burócratas de Obras Públicas en Nochistlán les remordió la conciencia por no desquitar su sueldo durante la pandemia. Por eso le ofrecieron al alcalde Armando Delgadillo que ellos podían chambear en la reparación de calles con concreto hidráulico. Pero el petista los mandó por un tubo. Admitió que ya había contratado a una constructora para hacer el trabajo. Lo malo es que, dicen, con la constructora se harán menos metros cuadrados de reparación porque tienen que pagar “otros gastos” por la adjudicación. Ya había “cerrado el negocio”. Pero para que los de Obras Públicas no anden de mal pensados, Armando los puso a pintar líneas amarillas en las calles.

Runrunazos

Por la pandemia del Coronavirus, el titular de la Secturz, Eduardo Yarto, ya no asistirá al Tianguis Turístico de Mérida. El evento iba a ser en marzo y se pospuso a septiembre, cuando el funcionario ya no esté. Dedicará más tiempo a su empresa Turiespacio. * El comunicador Héctor Alvarado se disculpó. Notificó erróneamente la muerte del obispo de Aguascalientes José María de la Torre, cuando este todavía estaba siendo atendido en el hospital. El gobernador Tello ya hasta había enviado sus condolencias, pero la Diócesis de Aguascalientes reiteró que el obispo aún seguía siendo atendido. Héctor asumió con responsabilidad su error.