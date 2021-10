El Runrún: La burocracia dorada del Poder Legislativo

Más allá de los privilegios que siempre se les reprochan a los diputados locales, hay una “casta dorada” en Poder Legislativo con percepciones muy similares. Con un costo aproximado de 105 mil pesos mensuales por cabeza están el tesorero Álvaro Puente; José Guadalupe Rojas, director de Apoyo Parlamentario y el jurídico José Luis de Ávila. Hay un desorden en los tabuladores salariales: subdirectores con sueldos de más de 50 mil mensuales, auxiliares ganando hasta 40 mil pesos y recepcionistas que reciben más de 20 mil, además de tener el enlace de transparencia más caro del estado (González Villegas). Algunas asignaciones resultan una ofensa para los contribuyentes, tomando en cuenta que el salario promedio en Zacatecas, de cotizantes en el IMSS, ronda los 11 mil mensuales. El Poder Legislativo está saturado de personal. Presuntamente hay planes de revocar algunas bases que se habrían dado irregularmente y están en la mira al menos 20 funcionarios, con salarios generosos, que estarían ya en condiciones de jubilarse.

Siguen los pleitos

El miércoles por la mañana, la diputada morenista Imelda Mauricio tenía previsto que se resolviera el tema de las comisiones, pero la oposición insistió en quedarse con la de presupuesto, como le habían prometido, y hasta ayer por la noche no había consensos. Para los davidistas, es el legislador Enrique Laviada el que complica los acuerdos. No es, dicen, verdadera oposición. Ataca al bloque oficial porque ahí no hubo espacio para el protagonismo que él pretendía. Y algo de eso hay en los reclamos que Laviada le hacía a la secretaria General de Gobierno, Gaby Pinedo. A él le hubiera encantado estar en ese puesto. También dicen los davidistas que desde el mes pasado se les pidió a los diputados la ratificación de Humbelina López en la Función Pública y lo han ido pospuesto simplemente por desobligados. Humbelina se mantendrá en la secretaría porque tiene todo el apoyo del Ejecutivo. Por cierto, Imelda recuperó la coordinación de la bancada de Morena. Cuenta la leyenda que armó todo un drama para revertir la decisión. Armando Delgadillo se quedó con un palmo de narices.

Sí hubo corrupción

Respaldado por sus compañeros Noemí Luna y Miguel Torres, el diputado federal Miguel Varela presentó una iniciativa para que regrese el Programa 3×1. Son buenas las intenciones para que Gobierno Federal vuelva a meterle dinero a este programa y se beneficie a Zacatecas. Pero Varela se equivoca al contradecir al presidente Andrés Manuel López Obrador al decir que no hay denuncias por corrupción en el programa para migrantes. Que le pregunte al diputado José Juan Estrada, extitular de la Sezami, por el fraude en un proyecto de maquiladora en Villa García, por el que se presentó una denuncia en la FGR; y que vaya (si la localiza) con la exdiputada Dulce María Becerra, quien desvió recursos de una potabilizadora en Juchipila, financiada por el 3×1. El programa es noble, pero necesitaría más mecanismos y candados para evitar la corrupción.

En las manos de AMLO

Ya está más que enterado el presidente Andrés Manuel López Obrador de la difícil situación del gobierno de Zacatecas. El martes, el gobernador David Monreal estuvo lamentándose por un par de horas con el mandatario, quien ya adelantó que ayudará al estado. “Reunidos con el gobernador de Zacatecas nos comentaba eso: no ha podido pagar dos quincenas porque no dejaron nada. Además, con el ánimo de ayudar, se adelantaron participaciones. Entonces no tienen ahora liquidez. Los vamos a ayudar porque hicimos el compromiso de que no deben de dejarse de pagar las nóminas de los trabajadores”, reveló el Presidente en la mañanera de ayer. Así pues, se está a la expectativa de cómo y con cuánto ayudará la Federación para el pago de la nómina magisterial, el tema financiero y de seguridad. Un elemento interesante sería el apoyo que Gobierno Federal daría a cambio de aplicar medidas de austeridad en el estado.

Runrunazos

En Jerez, fue evidente la mano del exdiputado Luisito Esparza en el permiso del regidor Manuel Jafetth González para que entrara su hermana Laila González. Todo lo orquestó Luisito y fue parte de la cuota que le facilitó el PRI. * Cuenta la leyenda que Albina Cerrillo, titular del Incufidez, preguntó qué cualidades debiera deber un buen secretario particular. “Pues que sea muy torero”, le respondieron. Y Albina se lo habría tomado tan en serio que buscó a Antonio Romero. * Por alguna razón, al alcalde de Cuauhtémoc Francisco Arcos El Donas lo anduvieron invitando a un par de eventos políticos en Guanajuato con el gobernador Diego Sinhué Rodríguez. En tierra de panistas, ya llaman al político del PVEM “buen amigo de Guanajuato”.