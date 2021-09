El Runrún: Desaparecería Junta de Monumentos; sería el fin de Sánchez Preza

La Junta de Protección y Conservación de Monumentos no cabe en los planes de la 4T y menos el actual director Rafael Sánchez Preza. El próximo gobierno estatal que encabezará David Monreal tiene planes de desaparecer este organismo y asignarle esas funciones al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). En sí, no sería mala idea delegar esa responsabilidad a Gobierno Federal, pero el asunto no es tan sencillo. La junta de monumentos tiene atribuciones y responsabilidades que son compartidas con autoridades locales. Esta condición implica que la desaparición del organismo tendría que ser consultada con el ayuntamiento de la capital, así que el acuerdo tendría que ser con Jorge Miranda, presidente electo. Otra complicación de delegar al INAH las facultades de la junta es el asunto de trámites que dependerían de las oficinas centrales del instituto en la Ciudad de México. Eso haría más engorroso y tardado los temas de autorizaciones. Por eso otra valoración que se estaría haciendo sería la creación de un nuevo organismo estatal, para suplir a la junta de monumentos. Por dos administraciones, Sánchez Preza hizo de la junta un club de Toby. Fracasó en proyectos como la certificación del Centro Histórico y hasta se ganó fama de hostigador con las trabajadoras de la dependencia.

Inician reclamos en el Congreso

Desde la víspera de la toma de protesta de los nuevos diputados locales ya hay reclamos. El tesorero del Congreso, Álvaro Puente, les explicó que “por un acuerdo” se estableció desde febrero un recorte de poco más de 14 millones de pesos al presupuesto del Poder Legislativo. Esa disminución en las ministraciones se aplicará a la Legislatura 2021-2024. Por eso ya reclamó Ernesto González y hay roces entre los mismos diputados morenistas entrantes y salientes. Por cierto, hasta ayer por la noche las bancadas no se ponían de acuerdo para definir quién presidirá la Mesa Directiva. Ni los morenistas que coordinará Imelda Mauricio ni los priístas de Gaby Basurto querían ceder. El tema se definirá hoy por votación en la que los de la 4T llevan las de ganar.

Tema de coyuntura

Dramático y lamentable fue el desplazamiento de cientos de pobladores de La Ermita de Los Correa, Palmas Altas y otras comunidades de Jerez, que fueron desalojados por grupos criminales. Estos grupos se valieron también de una coyuntura en el que hay una transición en Gobierno del Estado y en el que han anticipado que Arturo López no repite como secretario de Seguridad, y un ayuntamiento que está por entregar el panista Antonio Aceves. Esas transiciones limitaron la capacidad de reacción. El tema de seguridad será una de las prioridades del gobernador electo David Monreal. Muchos zacatecanos tienen esperanza en que la situación mejore.

Arteaga contra Carrera

Las contiendas internas convirtieron al comité estatal de Morena en un ring. Fernando Arteaga, el dirigente ratificado, denunció que la tesorera Gladys Campos mandó cambiar las chapas de la oficina y controlar el partido. El comité está dividido. Dicen que quienes apoyan a Gladys y al diputado Omar Carrera, quien encabeza la rebelión, es porque supuestamente asignaron salarios a trabajadores del partido, lo que viola los estatutos en el caso de los que tienen cargos en el comité. Amenazan Los Históricos que la renovación de la dirigencia sería hasta noviembre del 2022 y dicen que si Omar Carrera quiere presidir el partido, que sepa que hay 20 millones de pesos en multas con el INE; no habrá dinero y el dirigente no deberá asignarse un salario.

Runrunazos

El Issstezac mantiene un adeudo con el SAT (según Chuy Padilla de unos 60 millones), pero hoy el director Marco Vinicio Flores prepara hoy un pago tributario y un acuerdo conclusivo para liquidar el impuesto. Quedaría pendiente del 2020 p’a delante. Si el Issstezac no había pagado antes fue por falta de liquidez. O pagaba aguinaldos a pensionados o le cumplía al SAT. Prefirieron lo primero. Y no son los únicos que deben al fisco. El Cobaez y la UAZ constantemente tienen broncas con hacienda. * En el PAN, Chabelo Trejo es el pasado. El futuro es la dirigente y diputada federal Noemí Luna. Es visible que en las últimas decisiones ya no toman en cuenta al veterano panista. Luna ya heredó el grupo de chabelinos y toma sus propias decisiones. Se emancipó. Dicen que una prueba fue la designación de Lupe Correa como coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local. **La sesión legislativa de hoy iniciará por ahí de las 10 de la mañana con los diputados salientes de la Comisión Permanente. Luego los 30 legisladores rendirán protesta. De testigos habrá representación de los otros poderes: del gobernador Alejandro Tello y del magistrado Arturo Nahle.