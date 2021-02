El Runrún: Denuncian en la Fiscalía supuesto fraude en obra pública

Al escritorio del fiscal anticorrupción, Salvador Villa, llegó una denuncia de peculado y presunto fraude. Se trata de un contrato de 982 mil pesos para obras de pavimentación en Miguel Auza, en el que supuestamente hay gato encerrado. El expediente tiene a la administración del alcalde José Alfredo González con el Jesús en la boca. No es el único caso que arrastran de supuesta corrupción. El auditor Brito también trae al gobierno de Miguel Auza con un pie en el cuello. Las consecuencias, como el caso de la obra de pavimentación, también podrían ser de carácter penal.

Indignante

Nunca como ayer por la tarde fue más evidente la molestia de algunos ricos influyentes ante aquello de que “primero los pobres” que tanto repite el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por orden presidencial, la vacunación contra la Covid-19 inició en las zonas de más alta marginación del país, donde viven los mexicanos más pobres y desfavorecidos. En Zacatecas inició en Bañón, allá por Villa de Cos, donde la comunidad reaccionó molesta, y hubo gritos, sombrerazos y protestas. De hecho, los equipos que aplicaban las vacunas entraron en pánico por el amontonamiento. Los “fifís” cazadores de vacunas se avisaban por WhatsApp y cada vez llegaban más. Una caravana de vehículos de lujo con empresarios, políticos y personas de conocidos apellidos de Zacatecas y Fresnillo llenaron las calles de esa empobrecida zona. Desesperados pedían ser vacunados, bajo el argumento de ser mayores de 60 años. Llegó un momento en que hasta casi llegaban a los golpes entre las personas de la comunidad y los visitantes “fifís”. Los privilegiados de siempre son alérgicos a la igualdad social y no quieren ceder y acaban ayudando a esa gran aprobación y preferencia popular por AMLO y por Morena.

Truenan alianzas

Como se anticipaba, se están quebrando coaliciones de Va por Zacatecas en municipios como Guadalupe y Zacatecas. En el primero, Fredy Barajas ya anda haciendo planes para lanzarse solo por la presidencia de Guadalupe con el PRD, pese a que El Antorcho Ávila y los priístas estaban dispuestos a ofrecerle la Secretaría de Gobierno si ganan la elección. Osvaldo Ávila ya se veía con tres partidos juntos (PRI-PAN-PRD) para quitar de la presidencia a Julio César Chávez, pero Fredy se ha empeñado en apagarle la antorcha. En Zacatecas, la cerrazón del PAN y de su gallo Alejandro Enríquez no han permitido acuerdos en concreto. Ayer en el equipo del priísta Juan Carlos Pérez dieron por rota la alianza y empezaron a discutir su propia planilla, en tanto los perredistas que apoyan a Heladio Verver esperan todavía una encuesta, impuestas desde las dirigencias nacionales.

Evaluación al PRD

Hoy viene a Zacatecas, en representación del PRD nacional, Luis Ángel Espinoza Cházaro. Tendría reuniones con el alcalde de Villanueva, Miguel Torres, y el dirigente estatal Raymundo Carrillo, para inspeccionar cómo van los avances en el tema de la coalición y el acomodo de las candidaturas y planillas en el partido. Otro asunto que se discutiría serían las grillas e inconformidades de un sector del perredismo que no acepta a Raymundo como líder estatal.

Pepe Haro, enlace con migrantes

Claudia Anaya ya designó a Pepe Haro, expresidente municipal de Fresnillo, como su enlace con la organización política migrante en Estados Unidos, Zacatecanos Primero que dirige el abogado en Los Ángeles, Francisco Flores. Los migrantes le dieron el visto bueno al nombramiento y le dieron la bienvenida a Pepe Haro para coordinar los trabajos de campaña. Los migrantes le aseguraron a Claudia Anaya que su voto influencia, con sugerencia en Zacatecas, “se puede multiplicar por 20, por 50 o por más sufragios”.

Runrunazos

Otra división en las familias se da por intereses opuestos en política, o que al menos así aparentan. La exdirectora del CECYTEZ, Herminia López Magallanes, se registró en Morena para ser candidata por el distrito de Tlaltenango, aunque ahí lleva mano Cristal Pelayo. El hermano de Herminia, Silverio López Magallanes, atraviesa por un proceso de berrinches en el PRI, pero hasta el momento no deja de ser de los tricolores. * El diputado Chema González se sirvió de la legisladora federal Mirna Maldonado para echarle grilla a los servidores de la nación y exigir que no hagan proselitismo. Pero hasta el momento, Chema no tiene ni sabe de ninguna denuncia formal. Como resultado de reformas recientes, quienes incurran en delitos electorales pudieran ser acreedores a prisión preventiva. No a todos les gusta esa disposición porque si alguien cae tras las rejas, seguramente no será la cabecilla ni quien instruya directamente los enjuagues electorales, sino los operadores de la última cadena de mando.