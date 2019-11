El Runrún: Denuncia Tello a la senadora Luévano

La senadora Soledad Luévano le dio la espalda a los zacatecanos a permitir que les quitaran el dinero del fondo minero y para justificar su traición lanzó acusaciones sobre desvíos y moches en el programa directamente contra el gobernador Alejandro Tello, pero todo indica que ya le van a poner un alto. Este martes el gobernador Tello presentó ante la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz, una denuncia contra la senadora. Y es que sin medir las consecuencias, Chole incurrió en injurias y difamaciones que afectan moralmente a Tello no solo como gobernador, sino como persona. En el escrito se denuncia un atentado contra la dignidad y violaciones a diversas leyes, tratados y derechos del denunciante. Y falta que el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, también denuncie a la senadora Chole como había advertido.

Busca ayuda

Por cierto, el tepechitlense Pedro de León no ha comparecido por las acusaciones de la estafa maestra que le enjaretan. Presentó un justificante médico para no presentarse. Pero una semana antes, estuvo con el magistrado Arturo Nahle, con quien tuvo una larga charla sobre el asunto. Cuenta la leyenda que Pedro ya no se siente cómodo pidiéndole apoyo al senador Ricardo Monreal, debido a que comprometió respaldo a Enrique Laviada y no a Katy Monreal, hija del exgobernador, en los combates por la dirigencia estatal de Morena.

Preparan madruguete

Se dice en las hordas de Morena que el dirigente estatal, Fernando Arteaga, y la pandilla de Los Históricos estarían preparando esta semana una especie de nombramiento para Gustavo Jasso en la región de Guadalupe, donde Rodrigo Sáenz preside el comité municipal. Dicen que hay varios motivos para lanzar a Jasso al estrellato: posicionarlo como aspirante a la dirigencia estatal; reactivar operación política para contener a las tropas de Katy Monreal y comenzar a grillar al alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez.

Catarino, culpable

Pinos está en una situación crítica y toda la culpa se la echan a Catarino Martínez. Sucede que cuando este fue alcalde se cometió el gravísimo error de adquirir los terrenos de la unidad deportiva a un tipo que resultó no ser el verdadero dueño. El alcalde Herminio Briones tiene perdida la demanda interpuesta por particulares que reclamaron la posesión del terreno, o en su caso la indemnización. Y ya solo queda llegar a un arreglo con los demandantes, que hasta el subsecretario de Gobierno, Érick Muñoz, ha tratado de promover.

Otros resentidos

Los líderes sindicales Gonzalo Franco, de la Utzac; Gerardo García Murillo, de Cobaez y el duranguense Lucio Mendoza del CECYTEZ, entre otros (Pedro Martínez del SPAUAZ no fue), tuvieron un encuentro en Fresnillo, en el que se supo despotricaron contra las políticas de Gobierno Federal. Los grilleros sindicales también acordaron darle forma a su proyecto de promover su frente de sindicatos.

Regidor gandalla

Cuentan las crónicas de Guadalupe que el regidor Roberto Juárez anda con toda la actitud gandalla para sacar el máximo de beneficios que pueda en la presidencia municipal. Ya incurrió en nepotismo al acomodar a familiares en el DIF municipal y todavía estaría viendo cómo sacar más. Los gallos de la 4T que se promovería en 2021: el diputado Lolo Hernández, el exdiputado federal Alfredo Basurto y el exregidor Román Tarango no lo tendrían ya contemplado en sus equipos.

Crisis en el PAN

Como en los demás partidos, la dirigente del PAN, Noemí Luna, debe estar batallando para sacar las cuentas. Este año, de 15 millones de pesos que le dieron al partido, el 10% se les fue en multas del IEEZ de la campaña del año pasado. También hay 1.6 millones de pesos que se fueron en pagar un préstamo al Comité Directivo Nacional y 2.1 millones de pesos más que reportan estar dando a los comités municipales.

Runrunazos

Myndi Díaz se mantendrá firme como jefa de Oficina del Gobernador. Pero al parecer eso no impedirá que un grupo de grilleros codiciosos sigan ambicionando su puesto. * Ante el regreso de vario perfiles que estaban en “la banca”, se dice que estaría en valoración un posible regreso del excandidato a diputado Juan del Real. Se sabe que el también académico estaría aceptaría una chamba adecuada a su perfil, no solo por aparecer en la nómina. * Las colectas para atender cuestiones de salud son nobles y bienintencionadas, pero algunos universitarios cuestionaron que llegaran a organizar una para el académico y funcionario del Poder Judicial, José Enciso Contreras, porque aseguran que él no necesitaba ningún tipo de ayuda económica.