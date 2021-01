El Runrún: Amarga Navidad; roban dinero a presidencia de Ojocaliente

El alcalde de Ojocaliente, Daniel López, debió tener una amarga Navidad. Sucede que al personal de su administración lo despojaron a mediados del mes pasado de más de 700 mil pesos en efectivo cuando supuestamente iban a depositarlos en un banco en el área Zacatecas-Guadalupe. El petista dice desconocer más detalles del caso: “no sabría decirle”, pero los grilleros del PRI cuestionan irresponsabilidades al manejar grandes cantidades de efectivo en la administración, sin hacer depósitos. Cuenta la leyenda que así están recibiendo algunos pagos los ambiciosos regidores del municipio. A Daniel le anticipan futuras broncas con el auditor Brito, pero quienes lo defienden alegan que la infraestructura de servicios bancarios obliga a que en municipios lejanos tengan que hacer ese tipo de maniobras.

El reparto del pastel

Hoy van a registrarse en el PRI los precandidatos a diputados locales. El miércoles lo harán quienes quieran estar o repetir en las presidencias municipales. Hasta el momento, los líderes del PAN, Noemí Luna; PRI, Enrique Flores y el perredista Raymundo Carrillo tienen un siglado para los distritos, pero se advierte que aún podría haber algunos ajustes. Los tricolores tienen previsto poner candidato en los distritos 1 de Zacatecas, donde anda muy aferrado Arnoldo Rodríguez, pero también se contempla a Víctor Rentería; el 4 de Guadalupe (será para una mujer), el 5 de Fresnillo, el 8 de Ojocaliente, el 9 de Loreto y el distrito 10 de Jerez, donde Luis Esparza va por la reelección. Los priístas también pondrán candidatos en los distritos de Villa de Cos, Jalpa, Pinos y Juan Aldama.

Los bajan

Las designaciones dejarán varios damnificados. En el PRI los diputados Carolina Dávila y Chema González ya no se pueden reelegir; y el bloque Va por México tuvo el acierto de cortarle las alas a Julio El Campesino Ramírez, el polémico alcalde de Río Grande que soñaba con la diputación de su distrito, pero que fue siglado para el PRD. Los amarillos también tendrán el tercer distrito local de Guadalupe (dejaron fuera al regidor priísta Gerardo Casanova ) y el de Villanueva, de los dominios del alcalde Miguel Torres. Así pues, los panistas buscarán pintar de azul los distritos 2 de la capital, el 6 de Fresnillo y el de Tlaltenango. El ingrato de Édgar Viramontes, postulado por MC, lo único que ofrecería es una derrota garantizada en el distrito de Jalpa. Muchos jalpenses se sienten no solo abandonados, sino también traicionados por este contador expanista.

No descansó

Catalina Monreal no soltó el ritmo de trabajo ni sus visitas por los municipios de Zacatecas, especialmente los del Distrito 4 federal. La hija del senador Ricardo Monreal está bien posicionada, tiene empatía con la gente y eso no pasa desapercibido en el D21. Catalina también ha venido generando la estrategia de promover los destinos turísticos del estado. Cuando el actual quinquenio termine, Eduardo Yarto no solo se irá de la Secturz. También dejará el estado. A Caty le preocupa la economía de los comerciantes de los municipios, principalmente por los embates que han sufrido por el Covid, por eso busca cómo ayudarlos.

Aunque no vaya el PVEM

Truedata, la encuestadora de Leopoldo Trueba, hizo un estudio para medir las aguas en Guadalupe. Y resulta que el actual alcalde Julio César Chávez sigue como puntero. Con Morena, el presidente municipal acaparó un 41.9% de las preferencias y si se le suma el PVEM aumentaría a 43.3%. El que más se le acerca es Osvaldo Ávila El Antorcho, que con la fuerza unida del PRI- PAN-PRD salió con 16.8% de las preferencias. Solo El Antorcho trae 14 puntos y la panista Tere López 6.3, que son valiosos para la alianza. La ventaja del alcalde en las encuestas la atribuyen a una serie de acciones como el respaldo que dio al personal médico para enfrentar el Coronavirus; también evitó el endeudamiento, fortaleció y modernizó la prestación de servicios públicos con la recolección de basura y renovación de luminarias.

Otro de Jehú

En el gremio jurídicos a muchos no les cayó en gracia el nombramiento de Juan Carlos Flores como magistrado en el tribunal de asuntos laborales. Uno de los motivos es que atribuyen la designación de Charly a que este tenía membresía del club de Jehú Salas, secretario General de Gobierno. Y aseguran que había perfiles con más trayectoria y méritos que también pudieran ser considerados. Los “envidiosos” también le atribuyen a Jehú, el muchacho de Sombrerete, el bloqueo de Griselda Fabiola Flores Medina para que no llegara a la magistratura del nuevo tribunal.

Runrunazos

El secretario de Desarrollo Social, Roberto Luévano, todavía está en pláticas con la senadora Claudia Anaya para definir qué papel jugará en el proyecto. No se descarta que Roberto pudiera ser coordinador de campaña. * Aunque la capital esté siglada para el PAN, todavía se analiza y se valora en perfiles priístas como Rentería y Juan Carlos Pérez, además de Heladio Verver, impulsado por el PRD. * Un sector del PRI quiere que aparezca en las boletas el secretario del Campo, Gustavo Uribe. Después de todo, el tiempo que estuvo como presidente del PRI hizo su trabajo de estructuras.