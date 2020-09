La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó la campaña ¡Ponle alto al contagio! para promover el uso del cubrebocas durante al menos 50 días (hasta el próximo 30 de septiembre), como una medida preventiva y eficaz para disminuir el contagio por coronavirus, estas acciones son clave para permitir un regreso a la cotidianidad más pronto, efectivo y duradero.

Son muchas las campañas de uso de cubrebocas y de medidas para evitar el contagio en el mundo, pues todos queremos salir delante de esta crisis, es así que la campaña ¡Ponle alto al contagio! responde a nuestro compromiso de responsabilidad social, promoviendo la salud de los mexicanos, previniendo nuevos contagios que puedan resultar en más fallecimientos e incentivando una reactivación duradera y segura, que evite que siga creciendo la crisis laboral y económica.

Lamentablemente los datos nacionales no son alentadores, según Our World in Data de la Universidad de Oxford, en México el 71% de las pruebas para Covid-19 resultan positivas, la tasa más alta de todo el mundo, asimismo, las cifras oficiales indican que hay más de 485 mil personas contagiadas, además de que tenemos el tercer lugar global de defunciones a causa del coronavirus, solo por debajo de Estados Unidos y Brasil.

Sin duda el distanciamiento físico y el lavado de manos han sido herramientas esenciales para detener la propagación del virus, pero ahora se sabe que es importante el uso de cubrebocas, como lo han recomendado diversos organismos internacionales y lo demuestran varios estudios científicos, en ese sentido, las políticas de salud pública deben estar basadas en evidencias científicas, es importante ceñirse a los hechos.

Es así que esta campaña propuesta por Coparmex tendrá como objetivo durante estos 50 días impulsar tres acciones principales: 1) Sensibilizar a las personas por medios de comunicación. 2) Adoptar el compromiso con el uso del cubrebocas por parte de autoridades, empresas y ciudadanos. 3) El Cubretón, ya que a través de la Fundación Coparmex se estará impulsando la colecta y entrega de cubrebocas, de forma particular en zonas de bajos recursos que son focos rojos de contagio; y a hospitales e instituciones de salud.

Es momento de impulsar de forma decidida medidas de prevención que permitan poner un alto al contagio, los invito a unirse a esta iniciativa y tengamos una responsabilidad social. #YoUsoCubrebocas y #SiMeCuidoTeCuido.

Tanta ciudadanía cuanto sea posible, tanto gobierno cuanto sea necesario.

*Presidente del Centro Empresarial de Zacatecas, S.P. (Coparmex)