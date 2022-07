Peña, el primero

José Luis Medina Lizalde.

A los corruptos les sobra defensas interesadas y automáticas: Las primeras, de los que saben que tienen cola que se les puede pisar si se mantiene la presión ciudadana sobre los gobernantes contra la impunidad de las manzanas podridas de la clase política, y las segundas las procedentes de los opositores que en todo ven la disputa de simpatías electorales antes que los principios.

Con Peña Nieto los mexicanos entramos a la etapa en la que un expresidente es denunciado penalmente no por particulares ni ciudadanos agraviados sino por la autoridad en turno, algo que en muchos países del mundo es normal desde hace rato.

Con el arribo de Salinas de Gortari a la Presidencia de la República, la élite política retornó a la etapa violenta previa a la creación del Partido Nacional Revolucionario (1929) en la que los pleitos políticos se resolvían matando o encarcelando adversarios pisoteando la ley.

La decapitación de liderazgos del SNTE y sindicato petrolero, el asesinato de 73O activistas del PRD, las muertes en oscuras circunstancias de Manuel Clouthier, Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu revelaron la descomposición extrema de una élite encumbrada, En el siguiente sexenio Raúl Salinas de Gortari y a Mario Ruiz Massieu cayeron en prisión imputados por gravísimos episodios.

Fox perdió a su secretario de seguridad pública (de su gabinete el más cercano a sus afectos) en un percance aéreo. Calderón perdió a su proyecto de sucesión Camilo Mourinho y al sucesor del mismo Francisco Blake en la Secretaría de Gobernación en tragedias aéreas de esas que nunca se aclaran a plenitud.

La denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera contra Peña Nieto rompió el temor del presidente en turno a ser medido con la misma vara una vez que culmine su mandato, temor que paralizó a muchos que tenían elementos de sobra para proceder contra sus antecesores para frenar sus enfermizas intromisiones. Vilma Fuentes relata haber escuchado accidentalmente al expresidente Luis Echeverría cuando en conversación telefónica gritaba órdenes a López Portillo “Porque lo digo yo”. López Portillo una vez con el hígado saturado de piedritas lo exilió al enviarlo como embajador a remotas islas del océano pacífico no sin antes haber publicado aquél críptico mensaje: ¿Tú también, Luis? Zedillo metió a prisión al hermano del expresidente, no se atrevió a proceder contra él.

Abriendo camino

López Obrador rompe el tabú, aunque este empezó a derrumbarse de la periferia al centro con casos como la acción penal emprendida por Javier Corral contra su inmediato antecesor César Duarte, actualmente en prisión preventiva. La denuncia contra Peña es golpe certero al pacto de impunidad como fórmula de perpetuación de la corrupción, que conduce al gobernante en turno a abstenerse de “perjudicar” a sus antecesores para ser tratado de la misma forma cuando toque su turno.

La coartada favorita de políticos en trances penales es la de “persecución política” como si se tratara de émulos de Heberto Castillo o de los que como él lucharon por causas colectivas y no de simples escaladores de puestos públicos sin definiciones reales con discurso amoldado para el fin que se proponen ¿Alguien asocia a una causa colectiva a los Alito Moreno y similares?

Otra táctica defensiva de la corrupción propone “conciliar” en el contexto marcado por la lucha contra la impunidad dando a entender que cada denuncia, cada carpeta judicializada, cada sentencia tiene móviles facciosos, buscando que la ciudadanía no apoye con fuerza y decisión.

Los gobernantes delincuentes, igual que otros poderosos, se benefician de que una vez transcurrido cierto tiempo ya no se puede proceder contra ellos, les basta que en el aparato de justicia algunos presten “discreta colaboración” ¿Por qué no eliminar la prescripción para delitos cometidos desde las altas esferas del poder?

López Obrador promovió eliminar el fuero presidencial haciendo posible juzgar al Presidente por cualquier delito que se juzga a un ciudadano, la denuncia contra Peña Nieto la hace a sabiendas de que una vez fuera del poder habrá odios que impulsarán venganzas de las que solo se puede defender actuando con absoluta legalidad.

La tarea es no confundirlos

No será el único en ejercer su mandato bajo ese condicionamiento, de aquí en adelante todos los presidentes vivirán la misma historia, pero en ese anhelo no ha sido acompañado por senadores y diputados, gobernadores y presidentes municipales que preservan el fuero como escudo de prácticas delictivas de gobernantes delincuentes. Toda fuerza política es heterogénea, la del movimiento que acompaña al presidente no es la excepción, coexisten trepadores de la política con honorables comprometidos con ideales.

Lo mismo en la variopinta oposición, hay genuinos preocupados por la sociedad coexistiendo con trepadores en busca de hueso.

Es hora de perseverar