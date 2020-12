Paridad efectiva

La decisión que tomó el Instituto Nacional Electoral (INE) respecto de la paridad de género en las candidaturas a gobernador en siete de los quince gobiernos estatales que se renuevan el siguiente año, obligará a todos los partidos a buscar perfiles competitivos para que abanderen los proyectos estatales.

La medida ha sido impugnada por varios partidos, no sabemos si se mantenga o no, pero mientras no sea revocada por el tribunal se deberá acatar.

Los partidos deberán seleccionar mínimo siete estados donde la fórmula a gobernador la encabezará una mujer.

La medida además de ser impugnada, ha sido criticada por algunos sectores. Que se preocupan por la inexperiencia u otras excusas para no aceptar que una mujer en cabeza un proyecto estatal.

Los institutos electorales han gastado desde hace algunos años cantidades específicas para preparar mujeres en cada uno de los partidos políticos, tal vez sus esfuerzos no han cumplido con las expectativas planteadas desde un inicio, pero sí ha incrementado la presencia de las mujeres en los órganos de decisión de los partidos y en los espacios en la administración pública.

En Zacatecas tenemos el referente de varios municipios que han sido gobernados por mujeres y las administraciones presentan avances similares o iguales a los de su predecesor masculino.

Habrá municipios que por sus características y tamaño seleccionados para que sus planillas las encabece una mujer, no debemos de ver eso como un castigo, al contrario debemos ir caminando hacia la normalización de la mujer en espacios de autoridad y de administración.

Probablemente el estado de Zacatecas dependiendo de la importancia o no para cada uno de los partidos todas las propuestas para encabezar la gubernatura sean mujeres, ello es hasta el día de hoy una posibilidad fuerte, claro que será el instituto político el que hará sus propios ajustes y mediciones para tomar las decisiones que mejor convenga.

Celebró la decisión del Partido Acción Nacional de que todas sus listas plurinominales serán encabezadas por mujeres, eso significa que las cinco en las circunscripciones número uno de la lista, será una mujer.

Desde el plano local, la lista para los diputados plurinominales también será encabezada por una mujer, así como las 58 listas de regidores serán encabezadas por las féminas.

Esto representa de entrada que el PAN en el estado de Zacatecas tendrá en el 2021 una presencia femenina más amplia que cualquier otro partido local, además tendrá más mujeres en la administración pública.

Si bien las candidaturas no subsanan de golpe la inequidad histórica que han sufrido las mujeres a lo largo del tiempo, se obliga a que como sociedad tengamos que modificar, eliminar, erradicar y perseguir el machismo que tenemos tan tristemente normalizado.