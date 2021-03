El Festival y Punto Final

La semana pasada se anunció que, con las debidas precauciones se celebraría el Festival Cultural Zacatecas 2021 (FCZ).

Pese a la contundencia del anuncio aún existen dudas al respecto, principalmente las que buscan garantizar la salud y el resguardo en la pandemia.

También existen dudas como el que sí hay necesidades en otros aspectos, cómo se puede celebrar un Festival, o él cómo con pandemia se celebra un Festival.

Sobre el porqué se decide celebrar un Festival Cultural en estas condiciones obedece a que, en primera y desde julio de 2019, hay una planeación presupuestal y operativa para celebrarlo, pero, que, por la pandemia se ha ido posponiendo, no es una ocurrencia o un gasto nuevo.

Mucho mal pensado cree que el Instituto Zacatecano de Cultura recibió el recurso y al libre albedrío de sus dirigentes lo gastó; pero no, quién sepa lo elemental de finanzas públicas sabe que los recursos públicos no se gastan o ejercen libremente.

Sí el recurso es para Festival Cultural sólo en eso se puede gastar a menos que el Consejo Directivo apruebe modificaciones y dada su composición y pluralidad no es mero trámite.

También, es importante recalcar que el gasto público no es un gasto de suma cero; es decir,no porque se haga el Festival se dejarán de hacer otras cosas, acorde a las medidas presupuestales si el recurso es para equis o ye actividad y no se gasta se regresa, no se queda para gastarse al antojo de quienes los administramos.

Otro elemento importarte para aclarar es el que, al día de hoy el 70 % de la programación para el FCZ 2021 es una inversión que se realizó desde 2019 o 2020, es decir es lo que se rescató de ejercicios anteriores.

Ante la pandemia e imposibilidad de celebrar el FCZ 2020 el Instituto tenía de dos sopas; renunciar y dar por perdidos los anticipos pagados por cancelación unilateral o bien, hacer un esfuerzo para recuperar esa inversión.

Se optó por lo segundo y se ha buscado por todas las vías recuperar el cien por ciento de lo invertido, se prefiere tener auto concierto o conciertos en streaming a no tener nada.

Punto Final

Se prefiere que mil o dos mil zacatecanos disfruten algún evento a que ningún zacatecano lo haga.