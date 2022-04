Mi participación tuitera en el debate de ayer

Ayer se seguía discutiendo la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados mientras yo escribía esta columna y todo indicaba que el debate continuaría durante muchas horas más. Es probable que hoy lunes ya se conozca el resultado de la votación sobre la denominada Reforma Eléctrica.

De alguna manera participé, a distancia mediante Twitter, en el debate.

A las 00:47 horas (Centro), tuiteé: “Esta es la situación: en #Twitter y otras redes se enfrentan los que están a favor de #ReformaEléctrica contra los que están en contra. Casi todos ellos ni siquiera saben qué defienden o critican porque no han leído el dictamen que discutirán los #diputados. Borregos unos y otros”.

Horas después, a las 8:24 horas, debido a que algunas personas no leyeron bien mi texto y se sintieron aludidos, tuiteé: “Escribí casi todos, no todos. Y nadie se sorprenda de que entre los que no han leído o entendido el dictamen está también una mayoría de los diputados de todos los #partidos. Así ha sido siempre. Votan siguiendo las órdenes de sus dirigentes. Primero ellos, luego la Patria”.

Curiosamente, cuando el líder de los diputados morenistas, el expriista Ignacio Mier Velazco, se dirigió a la asamblea a eso de las 17:30 horas, afirmó que estaba seguro de que muchos de los diputados ahí presentes no habían leído el dictamen. Y eso no debe sorprender a nadie porque desde siempre se ha sabido que una mayoría de los legisladores no se molestan en leer y estudiar los dictámenes que les toca votar, prefiriendo levantar el dedo de acuerdo con las instrucciones que reciben de sus líderes parlamentarios.

A las 8:33 horas realicé un sondeo vía Twitter y pregunté a mis seguidores: “¿Crees que la mayoría de los diputados qué hoy votaran la Reforma Eléctrica leyeron y entendieron el dictamen respectivo?”

De quienes se molestaron en participar, 65% respondió que no, 20.4% que en parte, 12.6% que sí y 2% manifestó no saber.

Más tarde, a las 11:26 horas, realicé otro sondeo con el propósito de saber cuántos de mis seguidores sabían cuántas páginas de extensión tiene el dictamen que se votaba ayer: “A ver, sin consultarlo en Google, ¿sabes cuántas páginas de extensión tiene dictamen de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y Energía, que hoy se discute en la #CamaradeDiputados? Cada diputado(a) tuvo 6 días para leerlo, analizarlo y decidir cómo votar hoy”. A continuación anoté los siguientes números de páginas: 196, 264 (la respuesta correcta) y 387.

Estas fueron las respuestas: 5.2% dijo que 196, 12.8% que 264, 16.1% que 387 y 65.9% aceptó no saberlo.

A las 12:52 horas, al ver la manera en que el presidente de la mesa directiva de la cámara, el morenista Sergio Carlos Gutiérrez Luna, decidió suspender la sesión a poco de haberse iniciado, tuiteé: “¡Cuidado con las #prácticasdilatorias de #MORENA y sus aliados en la sesión de hoy en la #CamaradeDiputados!”.

A las 18:03 mi tuit anotó: “¿No se mordió la lengua el líder de los diputados de #MORENA, @NachoMierV, al decir que reforma del sector eléctrico de 2013 permitió saqueo a la Nación, después de que él, como diputado del #PRI, aprobó el rescate bancario de 1998, el funesto #FOBAPROA? Ese sí que fue un saqueo”.

En fin, hoy ya sabemos que sucedió ayer.