México es un país importante, pero se vive mejor en otros

A muchos dirigentes políticos, empresariales y sociales mexicanos les gusta asegurar que nuestro país es uno de los más importantes del planeta, y lo es en muchos aspectos si lo comparamos con los otros 194 que existen actualmente.

Por su superficie terrestre y marítima – 1 millón 964 mil 375 km2 – es el 14º país más grande, después de Rusia, Canadá, China, Estados Unidos, Brasil, Australia, India, Argentina, Kazajistán, Argelia, República Democrática del Congo, Dinamarca (incluyendo Groenlandia) y Arabia Saudita.

Por su número de habitantes – 127 millones 191 mil 826 personas – es el 10º más poblado, después de China, India, Estados Unidos, Indonesia, Paquistán, Brasil, Nigeria, Bangladesh y Rusia.

Por el tamaño de su economía – 1.3 billones de dólares – es el 15º más importante, después de Estados Unidos, China, Japón, Alemania, India, Reino Unido, Francia, Italia, Brasil, Canadá, Rusia, Corea del Sur, España y Australia.

En el reporte 2019 Best Countries elaborado por la revista U.S. News and World Report que incluye a 80 países, México aparece en 7º lugar en lo que a su oferta de aventuras al turista se refiere (que incluye actividad física, intercambio cultural e interacción con el medio ambiente), después de Brasil, Italia, España, Grecia, Tailandia y Nueva Zelandia. El mismo reporte coloca a nuestro país en el 5º lugar en cuanto a la riqueza de su patrimonio (que incluye accesibilidad cultural, una rica historia, buena comida y muchas atracciones culturales) después de Italia, España, Grecia y Francia.

Por la diversidad de especies vegetales y animales que viven en el territorio nacional, México está en el 5º lugar, después de Brasil, Colombia, China e Indonesia. Nuestro país cuenta con decenas de miles de especies diferentes que representan al 10% total de la población de flora y fauna mundial. Por el número de reptiles (707 especies) ocupa el 1er lugar, por el de mamíferos (439) el 2º y el 4º por el de plantas (26 mil) y anfibios (282). Más de 900 especies de vertebrados son exclusivas de México. Además, México es uno de los centros de origen y domesticación más importantes del mundo, ya que por lo menos 120 especies de plantas han sido domesticadas, entre ellas el maíz, frijol, cacao, chile, papaya, nopal, tabaco, vainilla, algodón, magueyes, amaranto, tomate, jitomate y aguacate.

Por su buen clima, México también destaca. La revista International Living, lo coloca en el 4º lugar, empatado con Perú y Portugal, después de Ecuador, Costa Rica y Colombia. La revista señala que el clima de nuestro país es “perfecto”, porque “esa es la única palabra que usaría para describir el clima de México. Y es perfecto porque México es un país tan grande que casi todos los climas están disponibles. En lo general, todo el país es cálido y templado con pequeñas cantidades de nieve que caen solo en los picos más altos. Solo un suéter ligero agregará algo de comodidad en las pocas noches frías”.

Nuestro país tiene todo para ser un gran país en el cual sus habitantes vivamos como si fuéramos irlandeses, suecos o daneses.

Para lograrlo nos falta, entre muchas cosas, acabar con la corrupción, lograr la excelencia educativa, tener un gobierno eficiente y eficaz, y construir una sociedad más justa y equitativa.