Con . . . Ciencia. Nuevas 7 maravillas. . .(III)

Algunos estudiosos del arte no estuvieron de acuerdo con el hecho de que las siete maravillas se eligieran por votación.

En México, China, India, Italia, Perú Brasil y Jordania se encuentran ubicados los siete monumentos que merecieron por votación popular formar parte de la lista de las nuevas siete maravillas del mundo moderno.

6.- Machu Picchu, Perú. Este lugar fue construido antes del siglo XV al estilo Inca clásico; Machu Picchu «Monte Viejo» se ubica en la cordillera Oriental del Sur de Perú en la cordillera de los Andes a 2430 metros sobre el nivel de mar. La ausencia de una carretera a esta zona arqueológica es intencional para controlar el flujo de turistas. El área edificada de Machu Picchu es de 530 metros de largo por 220 de ancho, incluyendo al menos 172 recintos, dos grandes zonas se identifican en este complejo; la zona agrícola formada por terrazas de cultivo y la zona urbana que es aquella donde habitaron sus ocupantes y donde se llevaban a efecto las principales actividades civiles y religiosas.

7.- Taj Mahal en la India. Es el más grande símbolo de amor jamás construido. El gran mongol Shah Jahan ordenó construirlo como una muestra para plasmar materialmente su reinado, pero con el paso del tiempo ha trascendido la versión poética acerca de la construcción del mausoleo famoso de Agra, que se refiere a que el emperador ordenó construirlo en memoria de su cuarta esposa. De una forma u otra la belleza simétrica y blanca del Taj Mahal corresponde a esa que provoca intensas sensaciones.

En el evento para la votación se consideró que la Gran Pirámide de Egipto sería la octava maravilla honorífica; la Gran Pirámide fue excluida de la votación por ser la más antigua y la única que aún perdura de las siete maravillas del mundo antiguo.

Algunos estudiosos del arte no estuvieron de acuerdo con el hecho de que las siete maravillas se eligieran por votación era, consideraron que el mérito artístico no se elige por votación y menos de personas que no tienen conocimiento sobre el arte.

Otras personas consideraron que este tipo de iniciativas fomentaban la discriminación y la competitividad.

Algunas personas en Egipto consideraron que las Pirámides de Egipto no tenían por qué competir con edificios modernos como por ejemplo con la Ópera de Sídney.

Algunos monumentos propuestos y que no alcanzaron votos suficientes para ser considerados en la nominación final: Estatua de la Libertad (Estados Unidos), Torre Eiffel (Francia), Kremlin Catedral de San Basilio (Rusia), Anglkor Wat (Camboya), Iglesia de Santa Sofía (Turquía), Teotihuacán (México), Big Ben (Gran Bretaña).

[email protected]