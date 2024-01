Con… Ciencia. Alexitimia

Cierto tipo de personas son incapaces de saber que es la alegría, la tristeza y tampoco conocen el amor; se caracterizan por ser frías y distantes de tal manera que la vida cotidiana transcurre frente a su mirada y no parecen parpadear de asombro.

La alexitimia se refiere a la incapacidad para hacer corresponder las acciones con las emociones; aunque se trata de un padecimiento al que se refiere la literatura especializada de carácter psicológico, los neurólogos han descubierto que en los pacientes alexitimicos se presentan anomalías en una zona cerebral que se encarga de vincular el crisol de las emociones con la zona que reconoce dichas emociones, las analiza y las formula. Las personas que padecen este daño, en lugar de presentar una actividad cerebral que se adapte a la intensidad emotiva de la situación, como debe ser normalmente, manifiestan una actividad demasiado débil o muy intensa, lo que provoca que la persona modifique la justa percepción de sus experiencias emocionales.

La palabra alexitimia es un acrónimo que deriva de sus raíces griegas: “a” (sin), “lexis” (palabra) y “thimos” (emoción); de manera que, la alexitimia adquiere el significado de “incapacidad para leer o expresar los sentimientos”.

Para la psicología, el trastorno de alexitimia en una persona la hace incapaz de expresarse emocionalmente:

Problemas interpersonales. Dificultades para con sus relaciones interpersonales ya que no pueden dar regreso emocional a las personas de su círculo social. Una persona con alexitimia no puede manifestar condolencias ni tener tristeza por la pérdida de un ser querido, de un amigo o familiar. Se verá incapaz de expresar alegría por la promoción de un compañero de trabajo. Ante los demás un alexitímico es una persona con ausencia de sentimientos, insensible emocionalmente, fría, calculadora y pragmática.

Sufrimiento emocional. La alexitimia no implica una ausencia de emociones, dado que un alexitímico las conserva, solo que al no poder reconocer el cúmulo y bullicio de emociones que percibe, es incapaz de regular sus sentimientos. Esto implica que con demasiada facilidad se siente abrumado por sensaciones que no comprende y que es incapaz de controlar; en consecuencia, genera un elevado nivel de sufrimiento emocional.

A continuación, algunos de los principales síntomas de las personas con alexitimia:

Falta de empatía al no poder reconocer emociones ajenas.

Escasa capacidad para imaginar y fantasear.

Indecisión, la ausencia de introspección acerca de las emociones impide conocer sus motivaciones.

Ausencia de deseo sexual.

Grandes dificultades para establecer relaciones interpersonales.

Escasa comunicación verbal. Hablan muy poco.

[email protected]