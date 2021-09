La necia realidad

Para este 30 de agosto en México se contabilizaban que habrán pasado 17 meses y nueve días, 74 semanas,526 días o 12 mil 624 horas de que nuestros niños no van a la escuela, según la UNICEF, esta misma entidad menciona que el promedio de la región de días sin asistencia a las aulas era de 158, de acuerdo por lo dicho Paola Gómez; quien también comento “Por la evidencia que tenemos, no solo en el tema de aprendizajes que no se obtuvieron en este año, sino que los niños pierden aprendizajes que se tenían sobre todo en lectura y escritura”

Sabemos que la última prueba de aprendizaje, Planea de 2018, arrojó que 80% de los niños y niñas lograron desempeños insuficientes en áreas básicas como lectura y matemáticas, es decir, no alcanzaban pisos mínimos de suficiencia por lo que no solo preocupa el aprendizaje, sino la baja en la matricula, pues se sabe que niñas y niños no terminaron el ciclo y otros que no continuaron sus estudios y es que el Inegi reveló que al menos 5.2 millones de alumnos no concluyeron el ciclo escolar por Covid-19 y de esos, 3.9 millones no se inscribieron por trabajar y apoyar económicamente en casa.

Si a lo anterior sumaos la situación de falta de pago a los maestros y las manifestaciones públicas y legitimas que hace el magisterio, la inseguridad que prevalece y de la cual muchas veces también son víctimas los compañeros sobre todo en las comunidades, el temor a los contagios ya que la vacuna no da inmunidad, la falta de recursos para instalar de manera adecuada los filtros de sanidad, no contar con agua ni jabón para el lavado correcto y continuo de manos y grupos con sobre cupo que hacen que la sana distancia sea un ideal inalcanzable ¿Qué nos queda? LA REALIDAD.

Mientras que a ras de calle se protesta, exige y cuestiona, el Secretario General del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas en agradecimiento al Presidente Andrés Manuel López Obrador expresa:

“Cuando el Jefe de la Instituciones tiene como vocación el lograr la justicia social, el acabar con las desigualdades que veníamos arrastrando como un fardo inveterado muy fuerte, muy intenso y que tiene como uno de sus grandes objetivos apoyar a la clase trabajadora, apoyar a los pobres, compañeros y compañeras, sin duda, estamos con él (con López Obrador)”.

