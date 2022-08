La ignorancia, raíz de todo el sufrimiento

Gerardo Luna Tumoine.

La ignorancia es la raíz de todo lo que se interpone en el camino de la felicidad donde están los logros y esfuerzos. La ignorancia nos une al sufrimiento, por lo tanto, la ignorancia tiene que ser claramente identificada, para eliminarla de nuestra categorías mentales. Según la psicología budista, la mayoría de nuestros problemas provienen del apego a cosas que erróneamente vemos como permanentes.

Nadie puede permitirse prescindir de la compasión, el afecto y demás. ¿Por qué? Porque la bondad y la compasión son las principales cualidades necesarias en la vida. Una mente ordenada esta enriquecida por el amor y la compasión. No es la felicidad lo que nos hace agradecidos, es la gratitud lo que nos hace felices.

En muchas áreas también, la gente está teniendo que lidiar con problemas ambientales y, con amenazas a su sustento y cosas peores. Al mismo tiempo, muchos otros están luchando para sobrevivir frente a la desigualdad, la corrupción y la inseguridad.

Debemos enseñarnos a controlar la naturaleza de la mente, y darse cuenta de su naturaleza para tener el control de nuestra mente y no de cualquier otra cosa. Debido a que se enfoca predominantemente en objetivos materiales pierde de vista su inclinación natural al hacer el bien.

Todos hemos enfrentado dificultades significativas en nuestra vida, y, sin embargo, hemos logrado mantener viva nuestra actitud de esperanza, porque la capacidad del ser humano tiene un espíritu inquebrantable.

El tiempo siempre sigue su camino nada lo puede detener, no se puede cambiar el pasado, pero si podemos modificar o moldear el futuro. Porque en cuanto mas compasivo eres, mas tranquilo los serás para encontrar la paz interior. Ahí reside acabar con la ignorancia.

Tanto en las grandes ciudades urbanas, lugares rurales y remotos, las personas siempre están ocupadas, ¿por que? Todos estamos motivados por el deseo de ser felices, y eso es bueno, sin embargo debemos tener presente que una acción excesiva en los actos superficiales de la vida no resolverá nuestro mayor problema de descontento. El amor, la compasión y la preocupación por lo demás son las únicas fuentes de felicidad, que llevan a erradicar la ignorancia. Si practicamos estos valores internos, no te molestara la felicidad, ya que el amor es el sentido común básico del humano.