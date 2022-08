Enfrentamiento de dos gigantes

SAÚL MONREAL, alcalde de Fresnillo.

Amigas y amigos que siguen esta columna, soy Saúl Monreal, Presidente Municipal de Fresnillo. Hace poco más de dos años se repetía reiteradamente que alguna lección debería habernos dejado la pandemia mundial de covid-19 a la humanidad, hoy luego de que las más graves olas de contagios y de muertes han cesado aunque el virus no se ha ido, lamentablemente vemos que quizá la pandemia no nos enseñó nada, esto lo digo por los sucesos recientes que hemos visto en los conflictos bélicos que amenazan al mundo.

Por un lado vemos lo que ha sucedido en la guerra y la invasión Rusa a Ucrania, y hoy con pena y preocupación vemos que se ha asomado un conflicto que podría ser de proporciones alarmantes entre los gigantes económicos mundiales: China y Estados Unidos.

Este trance en el mar del sur es quizá la más grande amenaza desde la crisis de los misiles en cuba, el Affaire de la presidenta de la cámara de representantes en estados unido Nancy Pelosi con su idea de visitar el territorio de Taiwán quien está en conflicto político-administrativo desde hace décadas con China no fue bien visto por las autoridades de ese país y es que ,no es nada intrascendente su posible vista pues es la tercera funcionaria en importancia después del presidente y del vicepresidente.

Por eso, por el significado de su rango y su activismo frente a china, incluso se llevó a cabo una llamada telefónica de más de dos horas entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping. Mientras tanto en las aguas de China y alrededor de Taiwán, las operaciones marítimo-militares se desplegaban, China no está dispuesto a permitir que la congresista Pelosi, que no es cualquier congresista, ingrese siquiera al espacio aéreo de Taiwán, lo que, de suceder, lo tomarían como una amenaza y en sus propias palabras, lo dijo el presidente Jinping, le pide a estados unidos no jugar con fuego.

Si se suspende la vista, todo apunta a que las fricciones pueden disminuir, así que esperemos no ver el inicio de un conflicto bélico de proporciones mayúsculas.

Les agradezco el favor de su atención, hasta la próxima.