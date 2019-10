El tiempo se agota

Los cabellos se han tornado blancos y las rodillas ya no responden igual. Quien ha permanecido a tu lado por tantos años te ha dicho esta mañana: “mira, hoy te ha salido una nueva arruga donde antes no la tenías” y los ya no tan jóvenes ahora te hablan de “usted”. Señales inequívocas de que has dejado atrás, quizás, la mayor parte de tu vida y de que se aproxima la etapa en la que hay que prepararle un cierre magistral a la misma, pero señales, también, de que se atraviesa actualmente por el momento culmen, el clímax, y hay que aprovecharlo.

El desenlace es cierto e inevitable para cada uno; no hay evidencia alguna de que el destino pudiera ser distinto y el pensar en eso no es de pesimistas o de fatalistas, sino sencillamente de hombres objetivos y conscientes. Para allá vamos todos, tarde o temprano. Desconocemos el “cuándo” y el “cómo” pero sabemos que llegará y que hay que estar preparados.

Mirar hacia atrás nos hace sonreír un poco por los gratos momentos vividos y volver a saborear un tanto los logros de antaño. Quizás derramar alguna lágrima por los que se fueron un poco antes de lo que lo haremos nosotros y experimentar de nueva cuenta la desagradable sensación causada por aquellos fracasos que, al final, sólo nos volvieron más fuertes y valiosos. Pero el pasado es eso. Pasado. Nos marca pero no nos determina. Luego, entonces, está el mañana y de ese sí no hay nada fuera de los anhelos y fervientes deseos de que lleguen a existir más alegrías que tristezas; más batallas ganadas que pérdidas; más paz y prosperidad que amarguras y dificultades.

Lo que sí es que ese mañana no se escribirá solo y, si bien, todo es incierto sí hay muchas buenas decisiones que se pueden tomar desde hoy y, yo creo que de las más importantes está el decidirse a amar con todas nuestras fuerzas, a todas las personas, en todo momento.

San Juan de la Cruz decía: “Al atardecer de la vida, te examinarán del amor”. Hay que prepararse para el examen pues todo estará en cuánto logramos amar a nuestros semejantes.