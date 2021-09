El Runrún: Julio César Chávez, a la Secretaría General de Gobierno

El alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez, se integraría a la Secretaría General de Gobierno. El fresnillense de nacimiento no quería en un principio, pero el gobernador David Monreal lo convenció en una comida, luego de pláticas previas sobre el tema. Ahora Julio se prepara para dejar el ayuntamiento e integrarse al gabinete estatal. Como posibles sucesores, se valora a José Saldívar, actual secretario de Gobierno municipal y suplente en la fórmula; y la diputada Violeta Cerrillo. Si esta última dejara la Legislatura sería sustituida por Oralia Félix. Julio ya habría aceptado dejar la presidencia y ayudar al gobierno en las grillas que vendrán durante el sexenio.

Luz al final del túnel

Ayer se anunció lo que no se había hecho hace días. El magisterio recibirá su pago pendiente y la quincena que viene, a más tardar este fin de semana. Y hubo avances además en las negociaciones con Israel Chávez, líder del SUTSEMOP, a quien también le anticiparon que ya vendrían los pagos a pensionados y a jubilados del Issstezac. No le fue mal al gobernador David Monreal con la secretaria de Educación, Delfina Gómez. Consiguió dinero para el pago de dos quincenas e insiste en resolver el tema de fondo. El líder de la 58 del SNTE, Óscar Castruita; diputados federales como Femat y Bennelly y otros tantos decían intentar gestiones para el pago, pero fue el gobernador quien concretó las primeras gestiones. Y es tan solo el inicio para pelear el apoyo permanente de la Federación para pagar la nómina educativa, que sería histórico para Zacatecas. Por lo pronto los sindicatos no se apaciguan. Héctor Fernández de Telesecundarias, Castruita y los demás no bloquearán bulevares, pero hoy van a seguir tomadas la presidencia de Zacatecas, dependencias estatales y otras oficinas, hasta que depositen el último peso pendiente de los salarios del magisterio.

No es tan sencillo

Ante la escasez de dinero, parece bien intencionada la política de pagar primero los salarios y pensiones más modestos. No es lo mismo la pensión más alta de Issstezac, por más de 80 mil pesos que reciben el exsíndico de Pinos, Fausto Rodríguez, o el exregidor de Monte Escobedo Eugenio Sáenz, que las más modestas que rondan los 3 mil pesos. El problema es que hay antecedentes de quejosos que denuncian discriminación en el orden pagos, pues independientemente de las cantidades que reciban, eso no influye jurídicamente en las necesidades que aleguen tener. Y así volverían a recurrir con Luz Domínguez, de Derechos Humanos, u otra autoridad. Lo mismo podría pasar entre los trabajadores activos de Gobierno del Estado. Esos reclamos no benefician en lo colectivo.

Ya llegó

El exhorto que proponía la diputada Soralla Bañuelos estaba mal dirigido. Anticipamos que la Secretaría de Hacienda ya había liberado al ISSSTE los 20 millones de pesos de la rifa del avión presidencial, que ganó el hospital de Fresnillo. Y aseguran que ese presupuesto ya llegó al hospital, cuando Soralla todavía se lo peleaba a Hacienda. El problema es que es dinero aún no se ejerce, pero supuestamente ya hay preparativos para mejorar la infraestructura del hospital. A final de cuentas, ese dinero traerá beneficios más rápido que el presupuesto del fondo minero de ejercicios anteriores que la Secretaría de Economía aún no libera.

Fue Xerardo

Cuenta la leyenda que la aniquilación del cargo de secretario General del Congreso fue una iniciativa principalmente impulsada por el petista Xerardo Ramírez. Se argumentó que no había razón presupuestal para conservar ese puesto en el organigrama, aunque el secretario Lalo Rodríguez decía precisamente que iba a promover ahorros en la Legislatura. Al final, los diputados mandan y el de Cuauhtémoc ya prepara la entrega de su oficina, con el respectivo finiquito. Volverá a la formación de los que esperan un espacio en el gobierno de David Monreal.

Por los partidos

La propuesta seria para Movimiento Ciudadano es Marco Vinicio Flores Guerrero a la presidencia estatal y Juan del Real a la secretaría. Al partido naranja le ven mucho potencial de crecimiento en los próximos años, con la meta de llevarse cuando menos una o dos diputaciones locales de mayoría en la próxima Legislatura. Marco Vinicio también estaría esperando una invitación para ser director de algún tecnológico o universidad politécnica en Fresnillo o Juchipila. Mientras tanto, en el PRI todo mundo está esperando que el dirigente Enrique Flores saque este mismo mes la convocatoria para la renovación en 2022. No lo ha hecho y hay especulaciones de que el exalcalde de Guadalupe pretendería prolongar su estancia cuatro años más. Erik Muñoz, apoyado por Fito Bonilla y los tellistas; Norma Castorena, respaldada por la senadora Claudia Anaya y Roberto Luévano, pelearán con todo la dirigencia.