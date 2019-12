El Peje y un año más…

El presidente de la República en la celebración del primer aniversario de su arribo al poder, emitió varios mensajes directos a los que los ciudadanos debemos estar atentos para después no hacernos los sorprendidos.

La celebración de su arribo al poder es eso: celebrar que llegó al poder; no por el resultado del ejercicio del mismo, no los logros obtenidos, sino única y exclusivamente que ahora es él el que manda y quiere decir que nadie más, a pesar de sus trilladas frases.

Si realmente quisiera que fueran los ciudadanos los que tomaran decisiones y mandaran, abriría más los espacios de la participación, fortalecería los institutos, órganos o mecanismos donde tiene una participación directa la sociedad y lo que vemos en el actuar es todo lo contrario: está coartando la participación y bloqueando los mecanismos de participación ciudadana, de múltiples maneras, ya sea apoderándose de ellos, con incondicionales, “vale más la honestidad que la experiencia”, como si tales características, fueran incompatibles y tuviéramos esa dicotomía en elegir una de ellas cuando debieran ser características indispensables de todo servidor público.

Atacar a los organismos ciudadanos, mermando el presupuesto, me parece el acto más vil de todo político; no por tener el control monetario, sino por la carencia en ideas para proponer un cambio. Es decir, no tengo nada que proponer, te quito operatividad con recurso; peor que un padre autoritario con su adolecente.

Y el mensaje más grave de todos: prometió que los cambios se verían desde el primero de diciembre de 2018, ahora ya nos pidió un año más. Señor presidente: tiene 5 años más, no se limite a uno, pero los mecanismos deben ser claros y de cara a la sociedad, no con subejercicios de control presupuestario ni minando la participación ciudadana.

Impulsar un país dividiéndolo no es posible. ¿En verdad el presidente quiere impulsar un cambio? O sólo quiere dividirnos más para obtener beneficios personales y de grupo y, ¿cree que con sólo un año más lo logrará?

Unir en crecimiento y desarrollo es prioridad nacional, enfóquese señor Peje. Fortalecer la democracia es de demócratas, atentar contra ella, es cosa de la 4T.

Tanta ciudadanía cuanto sea posible, tanto gobierno cuanto sea necesario.