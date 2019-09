Niño con autismo es enviado por su maestra a “estudiar” al baño

ESTADOS UNIDOS.-Una madre indignada por el trato poco ético y sin tacto que un docente aplicó sobre su hijo quien padece de autismo, la orilló a denunciar a través de redes sociales el hecho reprobable. La publicación fue compartida cerca de 10 mil veces.

Antes de que el alumno ingresara a la escuela, se informó sobre el estado del niño y sus necesidades especiales. Danielle Goodwin, la madre, comunicó a la escuela las condiciones bajo las cuales su hijo podía estudiar para ver si les podían apoyar, ya que el niño estudia mejor en un lugar silencioso.

¿Solución o evitación a la petición?

La “mejor” solución que encontró la docente al pedido de Danielle fue enviar al chico de 11 años al baño. Trasladaron el pupitre del niño y sus cosas al baño, además, gracias a su “benevolencia” le pusieron una colchoneta en el piso para que pudiera tomar una siesta cuando quisiera.

Además, la maestra agregó que el niño estaría bien ahí ya que no utilizaban el cuarto como baño.

La mujer consternada por el hecho, preguntó porqué no lo habían llevado a la biblioteca para estudiar, la respuesta tajante y sin titubeos fue que no era posible. La mujer no permitió este trato a su hijo por lo que se lo llevó de inmediato del colegio para no volver más.

El autismo, una condicionante social

Danielle expresó en su publicación que después del acto reprochable, su hijo se sintió humillado,avergonzado y ansioso lo que le indujo al vomito por el estrés de la situación. Las secuelas en el menor se pudieron haber evitado con un trato adecuado e inclusivo.

El autismo es una condicionante para el individuo ya que le dificulta llevar una vida regular, desde una interacción social, hasta comunicar algo simple.

