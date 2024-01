Condenan a Trump a pagar 83.3 millones de dólares por difamar a la escritora E. Jean Carroll

ESTADOS UNIDOS.- Un jurado federal condena a Donald Trump a pagar 83.3 millones de dólares; por daños y perjuicios a la escritora E. Jean Carroll.

Cabe mencionar que E. Jean Carroll acusó al expresidente de Estados Unidos de destruir su reputación como periodista confiable; al negar que la violó hace casi tres décadas.

Trump’s first reaction to the $83.3 million verdict: “This is not America.”

Sorry Donny, in America no one is above the law. pic.twitter.com/mjXcvjFbF9

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 26, 2024