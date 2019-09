CIUDAD DE MÉXICO.- Buscan anular matrimonio entre niña de 9 años y hombre de 28. La petición se hizo después de que una periodista difundiera evidencia en su cuenta de Twitter.

Cada dos segundos, una niña es obligada a casarse. El 14% de las niñas en países en vías de desarrollo se casarán antes de cumplir los 15.

Recientemente se dio a conocer que en Irán, las autoridades buscan se anule el matrimonio entre una niña de 9 años y un hombre de 28. La pareja lleva apenas un par de días que unieron sus vidas.

La petición se hizo después de que la periodista Babak Taghvaee difundió fotos y videos de la boda en su cuenta de Twitter.

El material fue retomado y difundido por Masih Alinejad, defensora de las mujeres iraníes.

This a wedding party for girl who is under 13 years old. I cried when I received this video from

Bahmai County which is a county in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province in Iran. Under Islamic laws 13 year old girl can marry but cannot chose her dress code. pic.twitter.com/gqIQZDUcju

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 2, 2019