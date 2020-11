[VIDEO] Así fue la detención de Eleazar Gómez

MÉXICO.- Circula en las redes sociales el momento de la detención de Eleazar Gómez, quien presuntamente intentó estrangular a su novia Tefi Valenzuela.

El actor fue detenido alrededor de las 4 de la madrugada del 5 de noviembre, luego de que vecinos de la colonia Nápoles llamaran a la policía tras escuchar gritos de auxilio de una mujer.

En el video se le muestra visiblemente alterado y al darse cuenta que lo graban con un celular pide que se detenga.

Al parecer el actor estaba acompañado por su hermana Zoraida Gómez.