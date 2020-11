Exnovia de Eleazar Gómez reaparece para solidarizarse con mujer agredida

MÉXICO.- Luego de la detención de Eleazar Gómez, por agredir físicamente a su pareja, se revivieron las antiguas polémicas en las que ha estado involucrado.

Nota relacionada: Detienen al actor Eleazar Gómez por violencia física

Una de las exnovias del actor se proclamó luego de que ella fuera una de las primeras en denunciarlo.

Se trata de Vanessa López, quien reapareció para mostrar solidaridad con la actual pareja del actor de Televisa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vanessa López (@vanessalopezq) el 5 Nov, 2020 a las 7:30 PST

La modelo publicó un video en sus redes sociales, donde asegura que ella fue afortunada en que su caso no se tornara tan “extremo”.

“Yo le agradezco muchísimo a Dios que mi caso no fue tan extremo por hablar con medios y me solidarizo mucho con Tefi porque sé que no la está pasando nada bien”, comentó la ex pareja de Eleazar Gómez.

Asimismo, explicó que quiso hacer este video, pues tras la detención de Eleazar Gómez le han llegado varias solicitudes de amistad y de medios de comunicación para entrevistarla.

Recordó que muchas personas no le creyeron cuando hizo público que había sido víctima de violencia por parte del actor.

“Ya mucha gente sabe lo que pasó al final de la relación hace tres años. Hubo quienes no me creyeron, quienes pensaron que sólo quería fama o que quería llamar la atención. Lo que está pasando ahora con Eleazar con esta chica no me da nada de gusto al contrario es algo muy fuerte, muy delicado”, indicó.

Finalmente, expresó que se solidariza con la modelo víctima de violencia de género y pidió que no se callaran ante las agresiones.

“Me solidarizo mucho con Tesi porque sé que no la está pasando nada bien. Una agresión por más mínima que parezca no debe callarse porque luego puede tener consecuencias muy graves como la que estamos viendo ahora”, concluyó.

¿Qué pasó con Vanessa López?

Hace tres años López habló en los medios de comunicación, donde contó la violencia física y verbal que vivió por parte de Eleazar.

En entrevista para el programa Hoy indicó que tenía miedo de que le ocurriera algo, pues había recibido amenazas por parte del actor.