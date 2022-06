Shakira reaparece y revela las primeras impresiones de su separación

Pese a que la vida de Shakira últimamente ha estado tornándose más dura, lo cierto es que, la cantante colombiana ha estado luciendo más radiante que nunca con sus característicos y veraniegos looks. La intérprete de “Waka Waka” siempre se ha caracterizado por ser una mujer con estupenda personalidad, y ni siquiera en estos fuertes momentos ha perdido su espléndida sonrisa.

En estos últimos días, Shakira se ha mostrado más fuerte que nunca, ella sencillamente no permite que sus hijos la vean cabizbaja, y esto lo ha estado demostrando en cada una de sus apariciones. Tal como sucedió en su llegada a Barcelona, tras su viaje a República Checa.

Como es costumbre, a la colombiana se le vio llegar tomada de la mano de sus hijos Sasha y Milán. E inevitablemente, Shakira fue captada por los paparazzis, quienes no tardaron en preguntarle cómo se sentía en esta nueva etapa de su vida, tras haber anunciado su separación amorosa.

Al salir del aeropuerto, fueron fotografiados por la prensa, y especialmente a Shakira se le preguntó cómo se sentía en esta nueva etapa de su vida, y muy sonriente, ella no dudó en revelar “Muy bien”.

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”.