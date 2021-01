¡Sergio Sepúlveda dio positivo a Covid-19!

CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio Sepúlveda informó este lunes 11 de enero que ha dado positivo a Covid-19; la noticia la dio a conocer mediante una transmisión en vivo en su programa matutino Venga la Alegría.

El conductor detalló que comenzó con los primero síntomas desde el pasado viernes; sin embargo, no ha tenido complicaciones hasta el momento, solo ha presentado la pérdida de gusto y olfato.

Sepúlveda indicó que desconoce cómo pudo haber contraído el virus; detalló que se encuentra tranquilo ya que sabe que se cuidó.

“Podría pensar que entre el domingo y lunes lo agarré. Sólo voy al trabajo , no hago nada más. Estoy tranquilo con mi conciencia porque sé que me cuidé ” comentó el conductor.

El presentador y productor de ‘Venga la Alegría’ resaltó que siguió todas las medidas sanitarias recomendadas, pero aún así el Covid-19 lo alcanzó.

“La situación de trabajar en la producción del programa a lo largo de la tarde … a final de cuentas me impulsa a cuidarme más … ¿dónde lo agarré?, no sé ” indicó.

Sepúlveda ya está en tratamiento médico; hasta ahora no ha presentado grandes problemas en su salud; añadió que se encuentra enojado por no estar con sus compañeros en el programa.