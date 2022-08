ESTADOS UNIDOS.- Se revelaron pruebas que los abogados habían excluido en el juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard.

Los documentos que sustentan las pruebas, exponen temas de la vida privada de ambos actores.

Las pruebas de Depp

Por el lado Johnny Depp, su equipo legal intentó utilizar una serie de fotografías de la actriz en donde posaba supuestamente desnuda; y con ellas alegar que se dedicó a la prostitución.

Los abogados de la ex esposa de Depp alegaron que las pruebas no eran relevantes y que debían eliminarse, según el diario The Daily Beast,

“El señor Depp trata, de manera frívola y maliciosa, insinuar que la señorita Heard trabajó una vez como escort”.

También se pretendía presentar un fragmento del reality show de Whitney, hermana de Heard, para mostrar una lista de las relaciones anteriores de Amber, esta prueba fue desechada.

Defensa de Heard

El equipo de abogados de Amber Heard quiso utilizar un historial médico que especificaba una disfunción eréctil; que supuestamente padece Depp, lo que le causaba el comportamiento violento al actor.

“Aunque el Sr. Depp preferiría no revelar su condición de disfunción eréctil, dicha condición es absolutamente relevante para la violencia sexual, incluida la ira del Sr. Depp y el uso de una botella para violar a Amber Heard”, se puede leer en los documentos.

La prueba no la admitió el juez y hasta ahora el actor no se pronunció al respecto para desmentir dicha condición de salud.

También fueron desestimados mensajes de texto que Depp tuvo con Marilyn Manson; quien tiene acusaciones de sus exparejas por abuso sexual y que mantuvo una amistad con el actor durante el tiempo que estuvo con Heard.

Dentro de los textos Manson hace una comparación entre su entonces esposa, Lindsay Usich y Amber Heard; ya que Usich interpuso una orden de restricción contra su pareja, al igual que lo hizo Heard.

Después de que Manson bromeara, diciéndole a su ex pareja Amber 2.0 y Depp contestara en broma, según menciona el medio Newsweek:

“He estado leyendo mucho material sobre eso y el comportamiento sociópata… ¡es jodidamente real, mi hermano!! ¡Mi ex es un maldito libro de texto!”, se lee en el documento.

Todas estas pruebas no las aceptó el juez, por considerarlas no relevantes para el juicio, pero finalmente se revelaron.