Johnny Depp gana juicio de difamación contra Amber Heard; su reacción

El veterano actor de Piratas del Caribe, Johnny Depp, recientemente celebró su victoria tras haberse esclarecido el problema legal que tenía con su ex esposa desde el año 2018. Recordemos que Amber Heard lo difamó en un artículo que publicó en el año 2018, donde aseguró haber sufrido de violencia doméstica.

A causa de todo este escándalo, la reputación de Johnny Depp se fue en bajada, muchas empresas decidieron darle la espalda, especialmente Disney y Warner Bross, luego de haberlo retirado de sus importantes e icónicos papeles en la pantalla grande.

Amber Heard deberá pagarle 15 millones de dólares a Johnny Depp

A pesar que la sentencia consideró que ambos actores estuvieron difamándose mutuamente, lo cierto es que quien demostró siempre decir la verdad fue Johnny Depp. Puesto que la jueza sentenció a la actriz Amber Heard con la suma de 15 millones de dólares (10 millones por indemnización compensatoria y 5 por punitiva) que tendrá que pagarle por haber mentido en su relato de maltrato.

Sin lugar a dudas, esta es una de las más grandes y recientes victorias del actor. Luego de que los siete miembros del jurado determinaran que en el artículo que Amber Heard presentó en The Washington Post era falso, relacionado a la supuesta violencia doméstica que sufrió.

Johnny Depp tendrá que pagarle 2 millones de dólares a Amber Heard

No obstante, Johnny Depp no quedó del todo liberado, puesto que tendrá que pagarle 2 millones de dólares (por indemnización compensatoria) a su ex esposa Amber Heard, puesto que el jurado determinó que él también la difamó a ella en una de las tres ocasiones que se juzgaban. Lo más importante del caso, es que, quedó en evidencia que Johnny jamás la maltrató en ninguna oportunidad.

Reacción de Johnny Depp tras ganar el juicio contra Amber Heard