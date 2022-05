¿Qué le pasó a Eduin Caz? La verdadera razón de su hospitalización de emergencia

El pasado fin de semana, exactamente en la madrugada del domingo, el famoso cantante Eduin Caz, prendió las alarmas de sus seguidores al revelar que debía ser hospitalizado de emergencia. Toda esta noticia fue más traumante cuando el programa “Venga La Alegría” publicó un video en el que se ve inconsciente sobre una camilla.

En dicho video, se observaba al cantante siendo introducido a una ambulancia, y desde entonces, las redes sociales se vieron realmente alertadas a causa de ello. Cuando el cantante de Grupo Firme supo la magnitud de la noticia, intentó calmar a todos tras recurrir a su red social primero con una historia de Instagram.

Por supuesto, desde las plataformas, los seguidores de Eduin Caz, le desearon buenos deseos y una pronta recuperación, sin embargo, rápidamente también se empezaron a esparcir rumores por presuntamente tener problemas con “sus excesos y adicciones”.

Como era de esperarse de una persona tan conocida como lo es Eduin Caz, sus seguidores inmediatamente no dejaban de preguntarse por su estado de salud, y es que, casualmente, el joven el año pasado también fue hospitalizado de emergencia. A pesar de todo el escándalo, la primera aparición del cantante fue cuando escribió en su plataforma personal: “Estoy bien familia”.

En Internet había mucha desinformación, los rumores venían desde un posible problema cardiaco, hasta el abuso de drogas y otras sustancias. Estas fueron las versiones sonadas más populares de sus fanáticos. A causa de toda esta polémica en redes, Eduin Caz, optó por hacer un live en Instagram.

Recordemos que recientemente, Grupo Firme hizo una presentación pública, no obstante, ellos se vieron afectados a causa de diversos problemas técnicos, incluso, se estaba rumoreando que el show podría terminar suspendido.

A causa de todos estos problemas, el cantante Eduin Caz, descargó sus frustraciones consumiendo más bebidas alcohólicas de lo normal. En los últimos días, estuvo bebiendo más de lo normal, a ello se le sumó la cena de celebración en el hotel junto a sus amigos y familia, lo que llevó al cantante a sufrir acidez estomacal.

“Fue un dolor en el corazón y en la espalda. Me caí y me derrumbé. Sentí todo caliente el pecho y la panza, así como que me prendieran fuego. No me aguanté y me desvanecí”.

“La misma acidez busca la manera de salir. Yo no quería vomitar, no tenía ganas de vomitar, me estaba quemando todo por dentro”.

“Ya miré que andan diciendo, como un ataque cardiaco. Están dando información errónea. Vi en otras páginas que por sobredosis. No uso drogas”.