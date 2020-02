‘Parásitos’ arrasó en los Oscars 2020

ESTADOS UNIDOS.- Este domingo se entregaron en Los Ángeles los esperados Oscars, en la que se premiaron las películas en diferentes categorías.

Las cuatro principales categorías son mejor dirección, mejor actor, mejor actriz y por último la más esperada de la noche, mejor película.

Toda la noche la cinta originaria de Corea del Sur, arrasó en diferentes áreas, pero lo que más impresionó fue que por primera vez en la historia de los Oscars, una película en la que su idioma original no es el ingles gana la categoría más importante como mejor película.

Mejor Dirección

La categoría a mejor director se la llevó el cineasta Bong Joon-ho por la película Parásitos.

#Oscars Moment: Bong Joon Ho accepts the Oscar for Best Directing for @ParasiteMovie. pic.twitter.com/b7t6bYGdzw — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Mejor Actor

La aclamada estatuilla de mejor actor se la llevo Joaquin Phoenix por su interpretación en Joker

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Mejor Actriz

Renée Zellweger es la 21ª actriz que consigue repetir victoria en los Oscar ya que ganó la estatuilla por ‘Cold Mountain’ en el 2004

#Oscars Moment: Renée Zellweger wins Best Actress for her work in @JudyGarlandFilm. pic.twitter.com/ZkciWT0d2u — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Mejor Película

Y la gran espera de la noche fue para la nominación de mejor película, que se la llevó ‘Parásitos’.

Es un momento histórico ya que nunca antes se había premiado una película de habla no inglesa, ‘Parásitos’ es la segunda Palma de Oro que se lleva también el Oscar a la mejor película extranjera.