Los Oscars 2020 en vivo

ESTADOS UNIDOS.- La noche más importante del cine, los Premios Oscars.

‘Le Mans ’66’, ‘El irlandés’, ‘Jojo Rabbit’, ‘Joker’, ‘Mujercitas’, ‘Historia de un matrimonio’, ‘1917’, ‘Érase una vez… en Hollywood’ y ‘Parasite’ lucharán por la estauilla a Mejor Película en una gala que volverá a no tener maestro de ceremonias.

El evento se realiza en el Teatro Dolby de los Ángeles y la ceremonia de entrega número 92 de los premios Oscars de la academia comenzará en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

#Oscars Moment: @JanelleMonae kicks off the #Oscars with an opening number that leaves everyone feeling alive! pic.twitter.com/J76UFuqxby

— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020