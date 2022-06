Muere Tyler Sanders, actor de ‘Fear The Walking Dead’

La policía acudió a la casa de Tyler Sanders cuando recibieron una llamada en donde les informaron que al parecer el actor no respiraba.

El joven actor Tyler Sanders murió a la edad de 18 años. | Foto: Cortesía.

ESTADOS UNIDOS.- El joven actor de 18 años, Tyler Sanders, que participó en series como Fear The Walking Dead o 911 fue hallado muerto en su casa de Los Ángeles.

De acuerdo con TMZ, la policía acudió a la casa de Tyler Sanders cuando recibieron una llamada en donde les informaron que al parecer el actor no respiraba.

Las autoridades informaron que al llegar al lugar, Tyler se encontraba solo y al no tener signos vitales lo declararon muerto. Se realizará una autopsia del cuerpo del actor para determinar cuál fue la causa de su muerte.

“Por el momento no hay signos inmediatos de circunstancias sospechosas”, explicaron las autoridades.

Por su parte, Pedro Tapia, el representante de Sanders señaló que la muerte del actor es investigada; además recordó al actor como “un buen chico que venía de una buena familia”.

¿Quién era Tyler Sanders?

El joven actor tenía apenas ocho años de haber comenzado con su carrera; participó en Fear The Walking Dead, producciones como The Rookie, Just Add Magic y trabajó en varios cortometrajes y películas hechas para la televisión.

Gracias a su papel como Leo en la serie Just Add Magic: Mistery City el actor recibió una nominación a los premios Emmy.

Uno de sus últimos trabajos y que está próxima a estrenarse es la película The Price We Pay, en donde Tyler compartió créditos con Sabina Mach, Gigi Zumbado y Emile Hirsch.